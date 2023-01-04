Россия готовится применить новые подходы при обстрелах Украины, - ГУР

Российские войска активно готовятся к новому ракетному обстрелу по Украине. Во время атаки будут применены различные типы ракет и дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

"Они (Ред. – россияне) сейчас будут пытаться применить новые подходы. Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, и Х-22, и С-300 — особенно в прифронтовых районах, и дроны-камикадзе. Вы же видите, как два дня подряд россияне их активно использовали", — отметил Вадим Скибицкий.

Украинская разведка фиксирует факты подготовки российских захватчиков к новому удару по Украине. Россияне готовят ракеты для последующего массированного удара.

В ГУР предполагают, что враг будет комбинировать средства, чтобы поддерживать темп нанесения ударов по нашим гражданским инфраструктурным объектам.

При этом Вадим Скибицкий отметил, что у разведки на сегодняшний день нет данных, что россияне не будут собирать максимальное количество для прорыва нашей ПВО – например, 70 ракет, а будут теперь наносить удары дозированно и чаще, но по 20-30 ракет, как это было 31 декабря.

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