Россия готовится применить новые подходы при обстрелах Украины, - ГУР

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Кравцев Сергей
Российские войска активно готовятся к новому ракетному обстрелу по Украине. Во время атаки будут применены различные типы ракет и дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников
Украинская разведка фиксирует факты подготовки российских захватчиков к новому удару по Украине. Россияне готовят ракеты для последующего массированного удара.
В ГУР предполагают, что враг будет комбинировать средства, чтобы поддерживать темп нанесения ударов по нашим гражданским инфраструктурным объектам.
При этом Вадим Скибицкий отметил, что у разведки на сегодняшний день нет данных, что россияне не будут собирать максимальное количество для прорыва нашей ПВО – например, 70 ракет, а будут теперь наносить удары дозированно и чаще, но по 20-30 ракет, как это было 31 декабря.
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