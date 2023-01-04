Чего ждать от Украины и России на фронте – кто первым пойдет в массированное наступление

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении предупредил, что в России готовится новая волна мобилизации. Он также рассказал об очередных разговорах с международными лидерами (премьерами Канады, Нидерландов, Великобритании и Норвегии) и подчеркнул, что РФ бросит всех и всё, что у нее есть, чтобы переломить ситуацию в войне. А ракетный удар противника по ледовой арене "Альтаир" в Дружковке на Донетчине назвал терроризмом, подчеркнув, что там сортировали гуманитарную помощь. О чём говорят военные действия и заявления сторон в первые дни нового года? Как ситуация на фронте может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Путинскому режиму крайне необходим хоть какой-то военный успех

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович так обрисовывает ситуацию:

"С позицией правящего в РФ режима – всё понятно. Он сосредоточен на подготовке к новой волне массовой мобилизации. По данным, которые просачиваются из страны-агрессора, речь может идти о двух миллионах призывников. В связи с этим, скорее всего, будут введены ограничения на выезд за пределы России, возможно, вообще закрыты границы. Как вариант – введение военного положения не во всей РФ, а в регионах, граничащих с Украиной".

Кремль, уверен эксперт, будет пытаться максимально насытить свои оккупационные войска новомобилизированными. Надеясь с помощью этого, по сути, "пушечного мяса", переломить ситуацию на поле боя.

"Думаю, следует ожидать большого наступления противника, возможно, по нескольким направлениям. Захватить всю Украину агрессору, понятно, уже не удастся. Сейчас речь о том, чтобы улучшить положение перед стартом дипломатических переговоров. Россия об их необходимости постоянно говорит. Но в нынешних условиях они не устраивают ни ее, ни нас. Каждая из сторон надеется, что сможет выйти на более выгодные позиции в результате наступления. Вопрос лишь в том – кто будет первым наступать и насколько успешно, – отмечает Игорь Рейтерович. – Когда это произойдет, зависит от погоды (земля должна промерзнуть), скорости мобилизации в РФ, а также скорости и масштабов получения Украиной необходимых вооружения, техники, боеприпасов. Для наступления ВСУ нужна, как минимум, тяжелая бронетехника. Пока она в необходимых нам объемах не выделяется".

Ну, а путинскому режиму крайне необходим хоть какой-то военный успех, подчеркивает эксперт. Как для усиления внутренних позиций, так и для выхода на мирные переговоры, исходя из нового состояния дел (более успешного для РФ, как надеются в Кремле).

"Наступление возможно как в ближайшее время, так и в конце зимы – начале весны. Одно не вызывает сомнения – никто в российской власти не будет думать о числе погибших. Ей важно добиться хоть какого-то позитивного для себя эффекта. Чего сейчас нет. А эффект для путинского режима измеряется территориями, которые он может захватить и временно контролировать, – акцентирует Игорь Рейтерович. – В свою очередь, главная задача Украины (и мы это видим по заявлениям президента, представителей Генштаба) – подготовиться к возможному наступлению РФ на различных фронтах. И при этом планировать самим контрнаступательные действия. О них сейчас мало говорят – в силу объективных причин (чтобы не выдавать врагу возможные направления нанесения ударов). Пока в приоритете – позиционная оборона. И с этим связаны все звонки и встречи президента Украины с различными мировыми лидерами. Упор на усиление военно-технической, финансовой поддержки".

Зимняя кампания 2023 года перешла из подготовительной в решающую фазу

По мнению эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова, и заявления, и действия сторон конфликта в последнее время говорят о том, что зимняя кампания 2023 года перешла из подготовительной в решающую фазу – как в военном плане, так и в информационном.

"В современных войнах особое значение имеет так называемое информационное обеспечение боевых действий. Что мы сейчас и наблюдаем", – считает эксперт. – Судя по тем шагам, которые сейчас предпринимает страна-агрессор, становится ясно, что для нее основная задача зимней кампании (задача минимум) – захват Луганской и Донецкой областей в их админграницах, а также – новые атаки на Харьковщине, пытаясь снизить риски для своих военных объектов в Белгороде".

Наша задача – сделать всё возможное, чтобы сорвать планы врага и деоккупировать как можно больше своей территории, констатирует Олег Стариков.

Вскоре боевые действия станут более интенсивными

То, что в первые дни 2023 года Россия атаковала Украину дронами, проводила ракетные удары (в том числе по ледовому дворцу в Дружкове), не прекращала атаки практически по всей линии фронта, демонстрирует, что она будет обострять ситуацию. Так считает экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин.

"Особенно активничать РФ будет на приоритетных для себя направлениях, куда бросила огромные силы. Речь, в первую очередь, о Бахмуте, Марьинке и Авдеевке на Донетчине, где оккупанты ведут наступательные действия, а также о Сватово и Кременной, где противник, напротив, пытается сдержать наши атаки, – поясняет полковник. – Россия будет наращивать свои усилия в тех районах, параллельно продолжая террористические атаки как на города неподалеку от линии фронта (Херсон, Запорожье, Николаев, Никополь, Берислав, все населенные пункты Донетчины), так и в глубоком тылу (целя, прежде всего, в объекты критической инфраструктуры). Те же Сумская область, Харьковская продолжать страдать от обстрелов с территории РФ — как из ствольной артиллерии, так и из РСЗО".

Влад Волошин напоминает, что Россия провела частичную мобилизацию. Часть "чмобиков" сразу бросила на фронт, часть еще проходит обучение, в том числе, на территории Беларуси. Кроме того, страна-агрессор расконсервировала множество старой военной техники. И все эти силы и средства пока не пошли полностью в ход.

"После отхода с Правобережья, включая Херсон, россияне получили определенные ресурсы, которые можно перебросить на другие направления. Серьезных наступательных действий после этой перегруппировки противник не проводил. Но точно готовит, – уверен эксперт. – Данные разведок (и украинской, и наших союзников) говорят о том, что РФ перебрасывает на фронт (Донецкая, Запорожская области) большое количество военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов. Подтягивается живая сила. То есть, Россия намерена серьезно активизировать боевые действия во второй половине зимы. Когда сложатся подходящие погодные условия, подмерзнет".

Подтверждается и информация о том, что РФ получила от Ирана определенное количество дронов-камикадзе (пресловутые "Шахеды"), ряд других образцов вооружения. Всё это будет применяться против Украины, предупреждает Влад Волошин. С большой долей вероятности можно ожидать в конце января-феврале "погорячение" на фронте, предупреждает он.

"Не будем забывать и о том, что на территории Республики Беларусь собрано около 10,5 тысяч российских военнослужащих. Белорусские вооруженные силы приблизительно в таком же количестве могут составить совместную с РФ группировку. Оттуда была и остается серьезная угроза. Но, скорее всего, это будет не наступление, как в феврале-2022, а периодические выходы диверсионных групп совместно с дронами, – считает полковник. – Из Беларуси же будут проводиться атаки беспилотниками по нашей критической (включая энергетическую) инфраструктуре, промышленным объектам. Всё это продолжит сковывать наши силы и средства на северном направлении".

В общем, резюмирует эксперт, боевые действия вскоре станут более интенсивными. Но, подчеркивает он, высшее военно-политическое руководство Украины, наш Генштаб просчитывают все вызовы – и по каждому из них (а также по ряду других, которые мы не озвучиваем, но знаем о них) готовится активное противодействие. Как, безусловно, готовится и дальнейшая деоккупация украинских территорий.

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