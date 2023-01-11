logo

BTC/USD

17471.70

ETH/USD

1336.53

LTC/USD

81.64

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского назвали сроки нового ракетного удара по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского назвали сроки нового ракетного удара по Украине

Россия может массированно ударить ракетами по Украине уже в конце этой недели

сегодня, 09:12 comments1916
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине уже на этой неделе. Как передает издание "Комментарии", такой прогноз в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

У Зеленского назвали сроки нового ракетного удара по Украине

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, чего-то нового во время очередной ракетной атаки россияне не предвидится. Враг снова будет использовать комбинированный удар крылатых ракет и иранских "Шахедов".

По словам Алексея Арестовича, невозможно назвать точную адату обстрела россиян, но можно, используя обычную аналитику и беря во внимание те ритмы, по которым Россия наносит удары, спрогнозировать, что в конце этой недели, ориентировочно с 12 по 15 января оккупанты снова попытаются нанести урон нашей критической инфраструктуре. 

Однако, уточнил Арестович, российские террористы могут отложить или перенести новый удар.

Отметим, начиная с 10 октября страна-террорист массированно обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины. В конце ноября страна пережила блэкаут.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на военном и дипломатическом фронте разгорается. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию озвучили свой прогноз на январь-февраль.

Также издание "Комментарии" сообщало — антивоенный комитет России призывает россиян-эмигрантов выйти 24 февраля, в годовщину вторжения российской армии в Украину, на акцию протеста против этой войны. В обращении отмечается, что "антивоенные протесты в РФ объективно невозможны или чрезвычайно опасны: потенциальное наказание за любой протест уже приближается к пожизненным срокам", а потому призывают протестовать тех, кто выехал из страны-агрессора (якобы около миллиона человек). Насколько действенны такие призывы и такого рода акции? Есть ли вероятность расшатать ситуацию именно внутри России? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!