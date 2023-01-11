У Зеленского назвали сроки нового ракетного удара по Украине

Российские войска готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине уже на этой неделе. Как передает издание "Комментарии", такой прогноз в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, чего-то нового во время очередной ракетной атаки россияне не предвидится. Враг снова будет использовать комбинированный удар крылатых ракет и иранских "Шахедов".

По словам Алексея Арестовича, невозможно назвать точную адату обстрела россиян, но можно, используя обычную аналитику и беря во внимание те ритмы, по которым Россия наносит удары, спрогнозировать, что в конце этой недели, ориентировочно с 12 по 15 января оккупанты снова попытаются нанести урон нашей критической инфраструктуре.

Однако, уточнил Арестович, российские террористы могут отложить или перенести новый удар.

Отметим, начиная с 10 октября страна-террорист массированно обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины. В конце ноября страна пережила блэкаут.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на военном и дипломатическом фронте разгорается. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию озвучили свой прогноз на январь-февраль.

Также издание "Комментарии" сообщало — антивоенный комитет России призывает россиян-эмигрантов выйти 24 февраля, в годовщину вторжения российской армии в Украину, на акцию протеста против этой войны. В обращении отмечается, что "антивоенные протесты в РФ объективно невозможны или чрезвычайно опасны: потенциальное наказание за любой протест уже приближается к пожизненным срокам", а потому призывают протестовать тех, кто выехал из страны-агрессора (якобы около миллиона человек). Насколько действенны такие призывы и такого рода акции? Есть ли вероятность расшатать ситуацию именно внутри России? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!