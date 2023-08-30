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У Зеленского назвали причину мощнейшей атаки России на Киев

Михаил Подоляк объяснил мотивы российских военных совершить масштабную атаку на украинскую столицу.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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В ночь на 30 августа российские силы провели массированную комбинированную атаку по Киеву. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 воздушных целей. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк объяснил причину подобных агрессивных действий России.

У Зеленского назвали причину мощнейшей атаки России на Киев

Ракетная атака по Киеву. Фото из открытых источников

Украинский чиновник отреагировал в Twitter на массовый обстрел Киева. 


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"Сегодняшний широкомасштабный комбинированный удар РФ (крылатые ракеты + Шахеды) по Киеву это безусловно целенаправленный удар по мирному населению", — утверждает Подоляк.

Советник руководителя ОП также раскрывает основные цели подобных действий россиян.

"Мотив: месть за рост аварийности в самой РФ; неудачи на передовой; межнациональная рознь и попытка психологического устрашения", — объясняет украинский чиновник.

Подоляк считает, что масштабное нападение на украинскую столицу следует классифицировать как "демонстративный террористический акт", совершенный по предварительному согласию группы лиц.

Напомним, что глава КМВА Сергей Попко назвал ночную атаку россиян на Киев самой мощной с начала весны. Сначала столицу атаковали ударные дроны, а затем ракеты. В результате нападения погибли по меньшей мере три человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что осинт-исследователи Oryxs подсчитали количество уничтоженных танков Leopard 2 в войне с Россией.

Также "Комментарии" писали, что российские солдаты испытывают нехватку боеприпасов на южном фронте. Российские блоггеры и фонды помощи сообщают, что вскоре у них возникнут проблемы из-за постоянной нехватки снарядов и невозможности их получить от военного руководства РФ.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1696764583233327410
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