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У Зеленского назвали планы Кремля на зиму

Этой зимой россия будет делать главную ставку на разрушение энергетической инфраструктуры Украины, уверен советник главы ОП Михаил Подоляк

сегодня, 14:52
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Автор:

Кравцев Сергей

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о стратегии, которой, по его мнению, будет придерживаться Россия этой зимой. Как передает издание "Комментарии", свои мысли советник главы ОП обнародовал у себя в Twitter.

У Зеленского назвали планы Кремля на зиму

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Михаил Подоляк уверен, что этой зимой путинский режим и его войска будут делать ставку на разрушение энергетической инфраструктуры Украины, говорить о необходимости прекращения огня и при необходимости бряцать ядерным оружием.

"Классическая триада путина, или ставки Кремля на эту зиму. Геноцидные атаки на энергетику, чтобы оставить миллионы без света и вызвать поток беженцев. Информационная кампания о необходимости прекращения огня, чтобы прекратить страдание. Ядерное устрашение в случае проигрыша", – написал Подоляк.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в традиционном обращении 7 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники освободили 1888 населенных пунктов, но еще столько же находятся под российской оккупацией. Он также акцентировал внимание на зверствах РФ (та продолжает целенаправленно истреблять мирное население), важности трибунала над страной-агрессором, говорил о ситуации на фронте, в энергетике, коснулся решения Верховного суда Франции, который оставил в силе решение о выплате украинскому "Ощадбанку" $1,5 млрд Россией (процесс тянулся еще с 2015 года). Как в обозримом будущем может развиваться ситуация на всех фронтах, включая собственные военные, дипломатический, экономический? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.




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