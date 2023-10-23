У Зеленского назвали новую причину, почему оккупанты атакуют на Авдеевском направление

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска пытаются продвигаться на Авдеевском направлении, потому что на той территории, которую на сегодняшний день контролирует Россия, есть много пособников РФ-бандитов, которые имеют прямой интерес, чтобы была часть Донбасса, где нет закона и правил. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "УНИАН" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По его словам, это направления для массированных атак врагом выбрано неслучайно.
Читайте также на портале "Комментарии" — россияне несут большие потери в живой силе и технике недалеко от Авдеевки. Но это не останавливает противника. Российское командование продолжает перебрасывать дополнительные войска на Авдеевское направление. Следовательно, враг не отказался от цели – окружить и захватить город. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Также издание "Комментарии" сообщало – почему именно сейчас Россия активизировалась на фронте – как может отреагировать Запад. Эксперты детально проанализировали ситуацию.
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