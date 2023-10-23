У Зеленского назвали новую причину, почему оккупанты атакуют на Авдеевском направление

Российские оккупационные войска пытаются продвигаться на Авдеевском направлении, потому что на той территории, которую на сегодняшний день контролирует Россия, есть много пособников РФ-бандитов, которые имеют прямой интерес, чтобы была часть Донбасса, где нет закона и правил. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "УНИАН" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"С точки зрения того, что происходит на Авдеевском направлении, …, это абсолютно политическое решение. Они тупо в лоб идут по этому направлению..., пытаясь выйти на админграницы Донецкой области в рамках какой-то политической программы, политической целесообразности", — отметил Подоляк.

По его словам, это направления для массированных атак врагом выбрано неслучайно.

"Криминальные анклавы Донецка – там наиболее мотивированные были люди, ну, бандиты, которые там долгое время жили, они посчитали, что это уже до конца жизни у них будет своя территория, где никаких правил, никаких законов не будет", – отметил Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне несут большие потери в живой силе и технике недалеко от Авдеевки. Но это не останавливает противника. Российское командование продолжает перебрасывать дополнительные войска на Авдеевское направление. Следовательно, враг не отказался от цели – окружить и захватить город. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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