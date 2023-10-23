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У Зеленского назвали новую причину, почему оккупанты атакуют на Авдеевском направление

Противники "тупо в лоб" идут по Авдеевскому направлению, отметили на Банковой

сегодня, 16:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска пытаются продвигаться на Авдеевском направлении, потому что на той территории, которую на сегодняшний день контролирует Россия, есть много пособников РФ-бандитов, которые имеют прямой интерес, чтобы была часть Донбасса, где нет закона и правил. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "УНИАН" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского назвали новую причину, почему оккупанты атакуют на Авдеевском направление

Российские войска. Фото: из открытых источников

"С точки зрения того, что происходит на Авдеевском направлении, …, это абсолютно политическое решение. Они тупо в лоб идут по этому направлению..., пытаясь выйти на админграницы Донецкой области в рамках какой-то политической программы, политической целесообразности", — отметил Подоляк.


По его словам, это направления для массированных атак врагом выбрано неслучайно.

"Криминальные анклавы Донецка – там наиболее мотивированные были люди, ну, бандиты, которые там долгое время жили, они посчитали, что это уже до конца жизни у них будет своя территория, где никаких правил, никаких законов не будет", – отметил Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне несут большие потери в живой силе и технике недалеко от Авдеевки. Но это не останавливает противника. Российское командование продолжает перебрасывать дополнительные войска на Авдеевское направление. Следовательно, враг не отказался от цели – окружить и захватить город. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – почему именно сейчас Россия активизировалась на фронте – как может отреагировать Запад. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pfuzWZpRs58&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D
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