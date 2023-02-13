У Зеленского назвали единственную цель разговоров Кремля о мирных переговорах

Разговоры о необходимости возобновить мирные переговоры о прекращении войны в Украине нужны российскому руководству лишь для того, чтобы отвлечь внимание от мобилизации, накоплению сил и максимально замедлить поставки военной помощи Украине. Если же говорить о реальных переговорах, то в них Кремль не заинтересован. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Во-первых, РФ маскирует так мобилизацию и накопление ресурсов. Во-вторых, пытается затормозить военную помощь Украине, передачу танков, ракет. Никогда не слушайте", — написал Михаил Подоляк.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По его словам, очевидно, что "переговорные инициативы" — способ отвлечь внимание от подготовки последующих актов агрессии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в британской разведке рассказали, что несмотря на то, что россияне сконцентрировали все силы на Донбассе, они скоро ждут наступление ВСУ в Запорожской области. Такде в Кремле считают, что украинские силы могут пойти в атаку на Луганщине.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сделан очередной санкционный шаг нашего государства против атомной отрасли государства-террориста. Своим указом он ввел в действие решение СНБО по санкциям против 200 человек, работающих на российскую "атомку". Он также подчеркнул, что наша страна делает всё, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну, которую та развязала. Какова вероятность, что удастся прижать российскую "атомку"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



