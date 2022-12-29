У Зеленского назвали число ракет, выпущенных Россией сегодня по Украине

Российские войска в ходе массированной атаки 29 декабря выпустили в сторону Украины более 120 ракет. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сообщение в Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Обстрел. Фото: Getty Images

"29.12.22. Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских", — написал Михаил Подоляк.

Также советник главы ОП иронично подчеркнул, что украинский народ ждет очередных предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантиях безопасности для России" и "нежелательности провокаций".

Отметим, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов. По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, ожидается пуск 100 ракет в несколько волн.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежегодным посланием к Верховной раде. Какие главные заявления прозвучали от главы украинского государства.

Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор Владимир Путин подписал указ о мерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть. Соответствующий документ запрещает поставки нефти поставлять нефть присоединившимся к ценовому эмбарго странам. Тем временем украинская власть пытается снизить риски новых ударов по нашей энергосистеме, принимая разнообразные решения, но предупреждая, что угроза массовых ракетных ударов остается. Какие главные энергетические итоги уходящего года – для Украины и России? Чего можно ожидать в новом году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!