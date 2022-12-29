Арестович о ракетной атаке: Россия ударит сотней ракет в несколько волн

Российские захватчики утром 29 декабря вновь атаковали ракетами Украину. Есть данные, что сегодня будет одна из самых массированных атак РФ, ожидает около 100 ракет в несколько волн. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Масштабная воздушная тревога. Больше 100 ракет в несколько волн. Не пренебрегайте укрытиями. Подход первых к Киеву — ориентировочно в 08.15 +/-. Города восточнее Киева — "прилеты" могут быть раньше. ПВО начинает работу по ракетам", — написал Алексей Арестович.

Стоит отметить, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов. В ряде регионов уже слышны взрывы, подтверждена работа системы ПВО.

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