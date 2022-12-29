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Арестович о ракетной атаке: Россия ударит сотней ракет в несколько волн

Россия проводит очередную массированную ракетную атаку на Украину

сегодня, 08:57
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики утром 29 декабря вновь атаковали ракетами Украину. Есть данные, что сегодня будет одна из самых массированных атак РФ, ожидает около 100 ракет в несколько волн. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.

Арестович о ракетной атаке: Россия ударит сотней ракет в несколько волн

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Масштабная воздушная тревога. Больше 100 ракет в несколько волн. Не пренебрегайте укрытиями. Подход первых к Киеву — ориентировочно в 08.15 +/-. Города восточнее Киева — "прилеты" могут быть раньше. ПВО начинает работу по ракетам", — написал Алексей Арестович.

Стоит отметить, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов. В ряде регионов уже слышны взрывы, подтверждена работа системы ПВО.                                                                                                           

Читайте также на портале "Комментарии" — 87% украинцев не стремятся к восстановлению СССР, рухнувшего в 1991-м, а образованного 100 лет назад, 30 декабря 1922-го. Такие данные демонстрирует недавний опрос социологической службы Центра Разумкова. Почему мы в этом плане расстались с советским прошлым куда легче, чем россияне, многие из которых, включая их маньяка-вожака, бредят восстановлением СССР в том или ином виде? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — глава Минобороны Италии рассказал, в каком случае Россия применит ядерное оружие и пойдет на самые радикальные меры.




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Источник: https://www.facebook.com/100001622678632/posts/pfbid02tshhoiL6ds3goBT6vAKXZc47Xzfk3TKKd7xvBofM6wiRigpanXrGfTicxZhDozkNl/?mibextid=UUgoR4
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