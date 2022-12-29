logo

BTC/USD

16563.49

ETH/USD

1194.75

LTC/USD

66.13

USD/UAH

40.25

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украине масштабная воздушная тревога: где уже начались взрывы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине масштабная воздушная тревога: где уже начались взрывы

В ряде регионов работает ПВО, рахдаются взрывы

сегодня, 08:45 comments1068
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", сегодня, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов. Сообщается, что уже работает ПВО. В ряде регионов слышны взрывы.

В Украине масштабная воздушная тревога: где уже начались взрывы

Украина под угрозой ракетных ударов. Фото: Getty Images

Так, по сообщению ОК "Север", над Сумской областью сбили ракету. Сообщается, что силы ПВО ликвидировали российскую ракету во время пролета над областью. Сообщают о новой группе ракет, которая пролетает через Сумскую область

Также слышны взрывы в Киеве и области. По предварительной информации сработала ПВО.  

В Черниговской области сообщили о взрывах.

"Сообщают о работе ПВО над Черниговской областью. Ждем официальную информацию и верим в наших Защитников неба", — написал советник главы МВД Антон Геращенко.

ПВО также уже работает в Одесской и Житомирской области. 

В соцсетях сообщают, что группа ракет направляется в сторону Ровенской области и на запад.

Читайте также на портале "Комментарии" — 87% украинцев не стремятся к восстановлению СССР, рухнувшего в 1991-м, а образованного 100 лет назад, 30 декабря 1922-го. Такие данные демонстрирует недавний опрос социологической службы Центра Разумкова. Почему мы в этом плане расстались с советским прошлым куда легче, чем россияне, многие из которых, включая их маньяка-вожака, бредят восстановлением СССР в том или ином виде? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в России милитаризация общества набирает обороты: к чему готовится Путин – как реагирует Запад.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!