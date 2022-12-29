В Украине масштабная воздушная тревога: где уже начались взрывы

Как передает издание "Комментарии", сегодня, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов. Сообщается, что уже работает ПВО. В ряде регионов слышны взрывы.

Украина под угрозой ракетных ударов. Фото: Getty Images

Так, по сообщению ОК "Север", над Сумской областью сбили ракету. Сообщается, что силы ПВО ликвидировали российскую ракету во время пролета над областью. Сообщают о новой группе ракет, которая пролетает через Сумскую область

Также слышны взрывы в Киеве и области. По предварительной информации сработала ПВО.

В Черниговской области сообщили о взрывах.

"Сообщают о работе ПВО над Черниговской областью. Ждем официальную информацию и верим в наших Защитников неба", — написал советник главы МВД Антон Геращенко.

ПВО также уже работает в Одесской и Житомирской области.

В соцсетях сообщают, что группа ракет направляется в сторону Ровенской области и на запад.

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