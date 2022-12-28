Большинство украинцев не хотят назад в СССР: почему россияне мыслят иначе – чего добился Путин

87% украинцев не стремятся к восстановлению СССР, рухнувшего в 1991-м, а образованного 100 лет назад, 30 декабря 1922-го. Такие данные демонстрирует недавний опрос социологической службы Центра Разумкова. Почему мы в этом плане расстались с советским прошлым куда легче, чем россияне, многие из которых, включая их маньяка-вожака, бредят восстановлением СССР в том или ином виде? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Украинцы не стремятся к восстановлению СССР. Фото: из открытых источников

Путин без пряника, исключительно кнутом, пытался загнать в СССР-2 не только россиян, но и соседствующие с РФ государства

По мнению председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко, тому, что украинцы расстались с советским прошлым куда быстрее, чем россияне, есть две причины.

"Первая – внутрироссийская. Путин, дорвавшись до власти, практически сразу заявил, что распад СССР является крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века. И вся российская пропаганда с того времени была направлена на ностальгию по Советскому Союзу. На то, что его можно и нужно восстанавливать. Россиян сознательно поворачивали в прошлое. Таким образом, идти в демократическое будущее, всё время вздыхая о том, "каким он парнем был", это СССР, оказалось невозможно", – поясняет эксперт.

Вторая причина, считает он, кроется в том, что Путин без пряника, исключительно кнутом, пытался загнать в СССР-2 не только россиян, но и соседствующие с РФ государства — бывшие советские республики.

"Но всё это имеет обратный эффект, – подчеркивает Павел Жовниренко. – Социология показывает, что, если сейчас в СССР не хотят 87% украинцев, то в 2000 таких было 53%, а в 2021-м – 69%. То есть, за 20 лет правления Путина только в Украине число тех, кто не хочет "советизации-2" выросло в Украине на 34%! И, если ранее это было постепенное уменьшение, где-то по 0,8% в год, то за последний год – скачок на 18%. Потому что – открытая агрессия, потому что все маски сброшены. У Путина всё получается наоборот. Чем больше он хочет восстановления СССР, тем меньше этого хотят те, кого он видит его неотъемлемой частью".

С 2014 года негативное отношение к России подтолкнуло украинцев к поиску собственного "я" и формированию своих ценностей

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко поясняет, что мы с россиянами жили в схожих реальностях только в 90-х.

"В этих реальностях возросло доверие к церкви (часто воспринимавшейся как альтернатива коммунистической идеологии), была ностальгия по СССР, популяризация в масс-медиа досоветского периода. Затем, с нулевых, началась идеологическая накачка российского населения, а мы, украинцы, продолжали двигаться относительно инертно. Понятно, что российским пропагандистам удобнее было строить свои посылы на приемлемых для населения символах — церковь, ностальгия по СССР (теперь уже с популяризацией тренда "дедывоевали"), имперское прошлое. Несмотря на то, что ценности всех трех противоречили друг другу, Кремлю удалось втолкнуть эту кашу в голову граждан РФ, усилить поддержку своей идеологии", – отмечает эксперт.

Украина в это время, продолжает он, избрала инертный путь, где также была частичная поддержка и церкви, и советского прошлого (в том числе благодаря частичному контролю РФ над нашим информационным пространством). Это позволило россиянам осуществить интервенцию в 2014 году, уверен конфликтолог.

"Но подобное гибридное вторжение оттолкнуло большинство украинского населения от российских идей. И поддержка того же СССР начала падать, – поясняет Богдан Петренко. – Второй этап широкой интервенции в 2022 году потому и не стал успешным для РФ, что у нее уже не было такой поддержки внутри Украины. Более того, с 2014 года негативное отношение к России подтолкнуло украинцев к поиску собственного "я" и формированию своих ценностей, основополагающей из которых стала свобода. Нужно учитывать и то, что ментальность украинцев и россиян – отличалась. Если для россиян авторитаризм и неуважение к человеку, доминанта государственных интересов над интересами его граждан, характерные для СССР – оправданы, то для украинцев они – неприемлемы".

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