Чего ожидать от послания Зеленского парламенту – станет ли 2023-й решающим в войне

Во время вечернего обращения 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что следующий год должен стать решающим в войне против РФ. Он также анонсировал свое ежегодное послание к Верховной Раде. При каких условиях 2023-й, действительно, станет решающим годом в российско-украинском противостоянии? Чего ожидать от него, а также от президентского послания парламенту? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Устранение Путина и развал России окажутся вполне вероятными в обозримом будущем

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк предполагает, что послание украинского президента Раде станет ежегодным, ярким, цитируем.

"В нынешнем, в том числе, прозвучат результаты визита Зеленского в США. Президент явно к посланию готовится. Это продемонстрирует его лидерство, а также напомнит, что у нас есть парламент, который с начала полномасштабной войны дает знать о себе крайне редко", – поясняет эксперт.

Прогнозируя, каким будет 2023-й в ракурсе российско-украинского противостояния, Николай Давидюк отмечает, что атака ВСУ в направлении Мелитополя с освобождением и его, и прочих наших территорий именно военным путем (украинскими руками + западным оружием), приведет к тому, что возвращение Крыма станет очень реальным. Всё, считает он, упрется лишь в вопрос получения Украиной дополнительных поставок оружия.

"И вопрос этот, думаю, решится выгодным нам образом. После чего устранение Путина (возможно, физическое), развал России окажутся вполне вероятными в обозримом будущем", – считает аналитик.

В победе Украины уже фактически никто не сомневается, вопрос – в цене Победы

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев рассуждает так:

"Когда верховный главнокомандующий, президент Зеленский, говорит о том, что грядущий год будет решающим в этой войне, он абсолютно прав. Многие военные эксперты, в том числе западные, уверены в том же. Что украинская армия выйдет на границы 1991 года. В нашей победе уже фактически никто не сомневается. Вопрос – в цене Победы. Наша задача – каждому на своем месте – работать на ее приближение".

Очевидно, продолжает полковник, что мотивации украинским силам обороны не занимать.

"Наши воины борются за право Украины быть независимой в границах, которые были определены по состоянию на 1991 год. Именно над реализацией этого плана работают все составляющие отечественных сил обороны. Нам к этой мотивации еще необходимо соответствующее военно-техническое обеспечение. Как в рамках сотрудничества со странами-донорами, так и в рамках деятельности украинского оборонно-промышленного комплекса. Очевидно, что голыми руками бороться с противником невозможно. Другое дело – при наличии нужных сил и средств", – отмечает Владислав Селезнев.

Он напоминает, что номенклатуру нужных нам вооружений и боеприпасов уже озвучил главком ВСУ генерал Залужный. Нам необходимы 300 танков, 500 орудий, 600-700 боевых бронемашин для того, чтобы показать максимальную эффективность.

"На фоне того, что российская оккупационная армия уже имеет определенные проблемы по части артиллерийских боеприпасов, наше сотрудничество с западными партнерами по части получения высокоточных боеприпасов, вооружения – тот козырь, который дает нам преимущество над противником", – констатирует Владислав Селезнев.

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