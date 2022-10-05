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У Зеленского лаконично отреагировали на «законы» Путина об аннексии

Украина вернет все свои территории, уверен глава ОП Андрей Ермак

сегодня, 12:28
Автор:

Кравцев Сергей
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На Банковой заявили, что так называемые путинские "законы о принятии" четырех украинских областей в состав России не стоят бумаги, на которой подписаны, и что Украина вернет все свои территории. Как передает портал "Комментарии", об этом глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

У Зеленского лаконично отреагировали на «законы» Путина об аннексии

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективный дурдом может и дальше жить в вымышленном мире", – написал Андрей Ермак.

По словам главы Офиса президента, лучшее лекарство от российского безумия – "ВСУ, высокоточное оружие, офензива (наступление – ред.)".

"Вернем к реальности, заберем все свое", – подытожил Ермак.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская заявка об ускоренном членстве в НАТО уже находится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Далее заявку будут рассматривать на уровне послов государств-членов. Как события могут развиваться дальше? При каком сценарии Украина может стать членом НАТО в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в обращении 4 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных успехах ВСУ на Херсонщине, о переговорах с руководством Индии, Италии и США, в том числе – что поблагодарил американского президента за очередной пакет военной помощи, в который вошли HIMARS. Кроме того, заявил, что подписал указ о признании недействительными всех указов Путина о попытках аннексии украинской территории. О чем говорят данные переговоры и заявления? Как ситуация в российско-украинской войне может развиваться далее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/ermaka2022/1400?fbclid=IwAR3UG0bWSIItFeaRHFwnJaM1jyD2YqR04W1c5_SFK5qE2fjTHCNSXkdBz6g
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