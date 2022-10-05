У Зеленского лаконично отреагировали на «законы» Путина об аннексии

На Банковой заявили, что так называемые путинские "законы о принятии" четырех украинских областей в состав России не стоят бумаги, на которой подписаны, и что Украина вернет все свои территории. Как передает портал "Комментарии", об этом глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективный дурдом может и дальше жить в вымышленном мире", – написал Андрей Ермак.

По словам главы Офиса президента, лучшее лекарство от российского безумия – "ВСУ, высокоточное оружие, офензива (наступление – ред.)".

"Вернем к реальности, заберем все свое", – подытожил Ермак.

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