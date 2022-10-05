Переговоры и заявления Зеленского: как это может повилять на ход войны в Украине

В вечернем обращении 4 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных успехах ВСУ на Херсонщине, о переговорах с руководством Индии, Италии и США, в том числе – что поблагодарил американского президента за очередной пакет военной помощи, в который вошли HIMARS. Кроме того, заявил, что подписал указ о признании недействительными всех указов Путина о попытках аннексии украинской территории. О чем говорят данные переговоры и заявления? Как ситуация в российско-украинской войне может развиваться далее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Сейчас задача Украины – максимально удержать контрнаступательный драйв

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отмечает, что на данный момент всй отчетливей видно, как украинско-российскую войну пытаются трансформировать из преимущественно милитаристской фазы в политическую. Поэтому, поясняет он, уже несколько месяцев информационное пространство испытывается на предмет переговоров и достижения мира. Хотя, акцентирует эксперт, решение СНБО Украины о невозможности вести переговоры с Путиным и должно попытаться остановить новую волну компромиссных инсинуаций в мире и всерьез поставить вопрос о необходимости демонтажа путинского режима в Москве и российских регионах, находящихся под административным и национальным гнетом.

"В этой связи необходимо рассматривать цепную веретеницу высказываний бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель, папы Франциска и бизнесмена Илона Маска в русле необходимости поиска мира (очевидно, за счет территориальных компромиссов со стороны Украины) и недооценки ядерного шантажа Путина. Безусловно, на Западе сейчас можно заметить процесс осторожного группирования части западной элиты, которая не прочь поставить войну на паузу, заморозить в текущем состоянии в преддверии энергетических и экономических качелей. В США это еще и избирательная кампания в Конгресс, где украинская тема косвенно влияет на предвыборную риторику", – подчеркивает Олег Постернак.

Он уверен, что сейчас задача Украины – максимально удержать контрнаступательный драйв, продолжать искусно маневрировать на фронте, "выгрызая" у оккупантов анклавы, быть в полной координации с западными партнерами для отбивания информационно-психологических операций Кремля с целью запугать ядерным апокалипсисом и склонить западную элиту к давлению на украинскую власть.

"Думаю, во время последнего телефонного разговора Байдена и Зеленского тема переговорного трека могла подыматься – и стороны сверяли свои дальнейшие позиции, в особенности перед конкретными действиями России в ядерной угрозе, к которым она безусловно прибегнет. Это могут быть показательные испытания ядерного оружия, демонстративные маневры с его передвижением, нагнетание информационного террора. К сожалению, тут много что упирается в иррациональную и импровизационную манеру самого Путина, который успехами ВСУ оказывается в ситуации рисков", – поясняет эксперт.

По его словам, эндгейм в этой войне еще далек, так как даже теоретическая смена власти в РФ не означает быстрое урегулирование ситуации с реконструкцией территориальной целостности Украины.

"Хотя, очевидно уже очень многим, что ключевым моментом в деэскалации горячей войны могло бы стать смещение российского диктатора с поста, – акцентирует Олег Постернак. – Собственно, спешка со скоростной аннексией и правовой вакханалией при ее оформлении в России, возможно, и связана с пониманием Путина потенциального риска потерять власть из-за тихого бурления внутри российской элиты. Если эта логика поведения диктатора справедлива, тогда Путин, очевидно, страхуется, ставя будущего преемника перед болезненно сложным выбором: потерять власть, отдав Украине назад ее территории".

Украинское общество никогда не восприняло бы переговоры с Путиным

Андрей Сухарина, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, рассуждает так:

"Украина официально отказалась от переговоров с Россией, пока ее представляет Путин. Это довольно взвешенное и рациональное решение, поскольку украинское общество не восприняло бы переговоры с Путиным".

Кроме того, продолжает аналитик, это решение оказывает давление на российские политические элиты, по сути, говоря – война, санкции, унижение российской армии и недовольство от мобилизации может прекратиться, если Путина больше не будет у власти. Тогда у РФ появится возможность договориться с Украиной.

"Как оно будет на практике – пока непонятно, но такой посыл очевиден", – констатирует Андрей Сухарина.

То, что наш президент ведет переговоры и с Индией, и с Италией, где образовалось новое правительство – отличный знак

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев считает, что последние события показывают возрастающую мощь Украины. В первую очередь – наших вооруженных сил, их успехов на поле боя. Но и Украины как страны, общества, государства.

"В современном мире, как и в прошлые эпохи, ценится сила. И когда Украина в первые месяцы полномасштабного российского вторжения продемонстрировала, что может защищаться, а в последние месяцы, что способна и наступать, нанося поражение стране-агрессору, соответственно, со стороны международного сообщества к нам – больше внимания, уважения и поддержки. Украинское руководство совершенно справедливо дает жесткий отпор всем поползновениям, в том числе, риторическим, касательно наших территориальной целостности и суверенитета", – отмечает социолог.

В свою очередь, путинская Россия пошла по пути гитлеровской Германии, решив, что основным критерием истины является поле боя. Нацисты той Германии были в итоге на поле боя уничтожены. Их российских последователей, ставших на тот же путь, ожидает та же судьба, уверен Павел Федорченко-Кутуев.

"Что касается общения Зеленского с руководством Италии и Индии – это позитивные новости. Каждая страна заботится, прежде всего, о себе. И когда происходит какой-то глобальный конфликт, пробует извлечь из этого некие выгоды, – поясняет эксперт. – Мы знаем, что у Индии была весьма двойственная позиция касательно российско-украинской войны. И то, что наш президент ведет переговоры и с Индией, и с Италией, где образовалось новое правительство (в отношении которого были сомнения касательно поддержки фронта борьбы против российской агрессии) – отличный знак. Украина укрепляет свои позиции, союзнические отношения с теми, с кем они были, а также привлекает на свою сторону тех, кто сомневался и колебался".

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