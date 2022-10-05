Согласится ли Запад принять Украину в НАТО и помочь закончить войну: ответ экспертов

Украинская заявка об ускоренном членстве в НАТО уже находится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Далее заявку будут рассматривать на уровне послов государств-членов. Как события могут развиваться дальше? При каком сценарии Украина может стать членом НАТО в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

НАТО. Фото из открытых источников

О реалистичной перспективе вступления Украины в НАТО пока речь не идет

Сергей Шаповалов, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, считает, что путинское объявление об аннексии четырех областей Украины (которого в рф попытались "узаконить" оторванным от реальности законодательными решениями и указами) являлся попыткой реализовать тактику "деэскалации через эскалацию". То есть, поясняет он, угроза со стороны россии использовать ядерное оружие для защиты "своих новоприсоединенных территорий" якобы должна была заставить Украину остановить наступление.

а также оглашения незапланированной пресс-конференции Йенса Столтенберга в тот же день были очень обнадеживающим сигналом, – отмечает аналитик. – Ответ Украины и НАТО на российский ядерный шантаж представлялся следующим: страны блока соглашаются на вступление Украины в НАТО, а, следовательно, применение россией ядерного оружия на территории Украины означало бы нападение на Альянс, что и нивелировало бы российскую ядерную угрозу. Что мы увидели в действительности? От Столтенберга не прозвучало заявлений о поддержке членства Украины в НАТО. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил что сейчас "лучше сосредоточиться на поддержке Украины в борьбе с российской агрессией", а вопрос о членстве нашей страны в НАТО рассматривать позже". "Заявление Владимира Зеленского 30 сентября о подаче Украиной заявки на членство в НАТО

Ряд стран-членов НАТО поддержали стремление Украины присоединиться к Альянсу, напоминает Сергей Шаповалов. Речь о Канаде, странах Центральной и Восточной Европы. По данным главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, одного из переговорщиков с украинской стороны, на утро 5 октября таких стран было уже 11. Однако решение о вступлении Украины в НАТО должно поддержать ВСЕ страны-члены. Которых – 30.

"Если по этому поводу нет четкой позиции ключевых стран, в частности США, к сожалению, о реалистичной перспективе вступления Украины в НАТО пока речь не идет, – поясняет эксперт. – К тому же, членом НАТО является Венгрия, которая будет прилагать все усилия, чтобы заблокировать членство Украины в Альянсе, поскольку Орбан является полным союзником путина".

По мнению Сергея Шаповалова, наиболее реалистичная для нас перспектива – расширять безопасное сотрудничество Украины с союзниками, в частности на принципах, провозглашенных в проекте Киевского договора безопасности.

И по словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, пока мы не видим признаков того, что ядерное оружие в ближайшее время применимо. Партнеры Украины продолжают наращивать и материально-техническую помощь. В последнем ее пакете от США можем увидеть новые артиллерийские установки 155 и 105 мм и высокоточные снаряды к ним, новые системы HIMARS, бронетехнику и т.п., что необходимо для освобождения Украину своих территорий и победы над россией на поле боя. Ну, а когда россия окажется повержена и больше не будет представлять угрозы – будет ли еще смысл для Украины вступать в НАТО?". "К сожалению, прогонять агрессора придется усилиями только наших воинов. Однако партнеры должны расширять материально-техническую помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе, ведь успешная защита Украины — залог безопасности Европы, – акцентирует аналитик. – Роль ядерного сдерживания также должны выполнить партнеры Украины, частно и публично заверив российское руководство в решимости ответить на применение россией ядерного оружия. Что и было сделано теми же США

Украина может присоединиться к ЕС и НАТО после победы в войне с Россией

По словам политического эксперта Валентина Гайдая, было видно, что подача заявки на вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре не согласована с нашими западными союзниками.

"После этого выступал глава Альянса Йенс Столтенберг, давая брифинг по поводу попыток рф провести очередную незаконную аннексию украинских территорий. Для него явной неожиданностью стало такое форсирование событий официальным Киевом в ракурсе евроатлантической интеграции. Так же как для США. Не говоря уж о странах-скептиках, которые традиционно против интеграции Украины в подобные союзы (те же Венгрия, Франция, Германия). Исходя из этого, я не особенно верю в перспективы вступления Украины в НАТО – во всяком случае, в обозримом будущем", – признался эксперт.

Скорее всего, продолжает он, членство нашей страны в НАТО, как и в ЕС, может быть реализовано уже после победы над россией.

"В стране-агрессоре в итоге возникнет серьезный социально-политический, экономический кризис. Пока сложно предсказать его размеры. Будет ли это повторение 1917 года, 1991 году, или югославский сценарий. Но что-то точно будет. И после такого краха с возможным распадом рф, уже не будет острой необходимости Украине вступать в НАТО или какой-то другой оборонительный союз. С другой стороны, не будет и российского фактора, который сдерживал принятие нашей страны в Альянс и ЕС", – резюмирует Валентин Гайдай.

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