У ВСУ застопорилось продвижение на Луганщине: в чем причина

Недалеко от города Кременная Луганской области идут ожесточенные бои. Россияне имели достаточно времени, чтобы все очень сильно заминировать и подготовиться к наступлению украинских воинов. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире "FreeДом" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

Глава Луганщины отметил, то, что заминирована такая большая территория на сегодняшний день является самой большой проблемой для ВСУ. Продвижение приходится существенно замедлять.

"В принципе, мы и предполагали, что так и будет, потому что было достаточно времени у российских войск для того, чтобы очень сильно все заминировать. Вот это на сегодняшний день, наверно, самая большая проблема", — отметил глава Луганской области.

Гайдай обратил внимание, что манера ведения боя, наступления российско-оккупационными войсками и Силами обороны Украины кардинально отличается. Россияне продолжают тактику массированной атаки, они даже не забирают трупы своих сослуживцев.

"И, если даже минное поле – то россиянам плевать – они могут подразделение зеков запускать на минные поля, чтобы они просто своими телами прокладывали дорогу. С нашей же стороны... — каждый солдат просто бесценен…", — рассказал глава ОВА.

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