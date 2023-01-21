У ВСУ застопорилось продвижение на Луганщине: в чем причина

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Кравцев Сергей
Недалеко от города Кременная Луганской области идут ожесточенные бои. Россияне имели достаточно времени, чтобы все очень сильно заминировать и подготовиться к наступлению украинских воинов. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире "FreeДом" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины
Глава Луганщины отметил, то, что заминирована такая большая территория на сегодняшний день является самой большой проблемой для ВСУ. Продвижение приходится существенно замедлять.
Гайдай обратил внимание, что манера ведения боя, наступления российско-оккупационными войсками и Силами обороны Украины кардинально отличается. Россияне продолжают тактику массированной атаки, они даже не забирают трупы своих сослуживцев.
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