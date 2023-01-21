Россияне не могут начать генерацию электроэнергии на ЗАЭС: названы причины

Российские захватчики не могут начать эксплуатацию Запорожской АЭС из-за отказа части украинского персонала сотрудничать с захватчиками, а также из-за нехватки собственных кадров. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram "Энергоатома".

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"В кадровый дефицит россияне сами себя загнали, заблокировав доступ на станцию почти 1500 украинских работников ЗАЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома", – говорится в сообщении.

Кроме того, запустить генерацию электроэнергии мешает постепенная деградация специализированного оборудования, вызванная несоблюдением необходимого температурного режима.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского обратились к участникам форума в Давосе – озвучена главная просьба по России.

Также издание "Комментарии" сообщало — зампредседателя Совбеза России, экс-президент Дмитрий Медведев после новостей о грядущей передаче Украине западными партнерами танков, заявил, что "проигрыш ядерного государства в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны". Представитель Госдепа США Ведант Патель отметил, что российские политики не впервые угрожают использовать ядерное оружие. По его мнению, подобная провокационная "ядерная риторика" крайне опасна, а ядерную невозможно выиграть, а потом никогда нельзя начинать. О чем говорит новая волна приутихших было ядерных угроз со стороны России? Почему они всё меньше действуют на Запад и, похоже, вообще не действуют на Украину? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!