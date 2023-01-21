logo

BTC/USD

22663.65

ETH/USD

1652.80

LTC/USD

90.21

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне не могут начать генерацию электроэнергии на ЗАЭС: названы причины
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне не могут начать генерацию электроэнергии на ЗАЭС: названы причины

Россияне столкнулись с проблемой кадрового дефицита, в который сами себя же и загнали, заблокировав доступ на станцию почти 1500 украинских работников ЗАЭС

сегодня, 09:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики не могут начать эксплуатацию Запорожской АЭС из-за отказа части украинского персонала сотрудничать с захватчиками, а также из-за нехватки собственных кадров. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram "Энергоатома".

Россияне не могут начать генерацию электроэнергии на ЗАЭС: названы причины

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"В кадровый дефицит россияне сами себя загнали, заблокировав доступ на станцию почти 1500 украинских работников ЗАЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома", – говорится в сообщении.

Кроме того, запустить генерацию электроэнергии мешает постепенная деградация специализированного оборудования, вызванная несоблюдением необходимого температурного режима.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского обратились к участникам форума в Давосе – озвучена главная просьба по России.

Также издание "Комментарии" сообщало — зампредседателя Совбеза России, экс-президент Дмитрий Медведев после новостей о грядущей передаче Украине западными партнерами танков, заявил, что "проигрыш ядерного государства в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны". Представитель Госдепа США Ведант Патель отметил, что российские политики не впервые угрожают использовать ядерное оружие. По его мнению, подобная провокационная "ядерная риторика" крайне опасна, а ядерную невозможно выиграть, а потом никогда нельзя начинать. О чем говорит новая волна приутихших было ядерных угроз со стороны России? Почему они всё меньше действуют на Запад и, похоже, вообще не действуют на Украину? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/energoatom_ua/11586
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!