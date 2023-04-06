У ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов с использованием БПЛА

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Кравцев Сергей
Российские захватчики активизируют авиацию на юге Украины, что связано с новой тактикой. В частности, россияне привязывают к беспилотникам гранаты и пытаются бить по скоплению людей. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк.
Беспилотник. Фото: из открытых источников
Спикер отметила, уменьшив свою наземную мощность, россияне применяют воздушные силы – авиацию и БПЛА, которыми раньше только разведывали обстановку.
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Она подчеркнула, что использование врагом авиации с управляемыми авиационными бомбами, которые он время от времени себе позволяют, это уже определенный "шаг отчаяния", потому что "больше использовать нечего".
Как сообщалось ранее, недавно Россия начала использовать планирующие бомбы, разбрасывая их по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34. И эта тактика врага — новая угроза для украинских сил ПВО.
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Также издание "Комментарии" сообщало – на границе с Беларусью поставили огромный экран: показывают, как Путин и Лукашенко бомбят Украину.
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