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У ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов с использованием БПЛА

Россияне цепляют гранаты к БПЛА и наносят удары по скоплениям людей

сегодня, 10:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики активизируют авиацию на юге Украины, что связано с новой тактикой. В частности, россияне привязывают к беспилотникам гранаты и пытаются бить по скоплению людей. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк.

У ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов с использованием БПЛА

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, уменьшив свою наземную мощность, россияне применяют воздушные силы – авиацию и БПЛА, которыми раньше только разведывали обстановку.


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"В настоящее время привязывают к ним разрывные гранаты и пытаются таким образом поразить скопления людей, в том числе там, где раздается гуманитарная помощь", — заявила Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что использование врагом авиации с управляемыми авиационными бомбами, которые он время от времени себе позволяют, это уже определенный "шаг отчаяния", потому что "больше использовать нечего".

"Для них очень трудно размещать артиллерийские позиции на тех участках, над которыми мы работаем с огневой точки зрения, и зачищая полосу в 30 км, мы оставляем все меньше и меньше позиций оккупантам, откуда они могут артиллерией, минометами наносить поражения по правому берегу, хотя они все же выискивают такие позиции", — констатировала Гуменюк.

Как сообщалось ранее, недавно Россия начала использовать планирующие бомбы, разбрасывая их по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34. И эта тактика врага — новая угроза для украинских сил ПВО.

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