Почему РФ начала активнее применять авиабомбы: объяснение ВСУ

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска обладают большим запасом авиационных бомб. При этом переработать их на управляемые врагу дешевле и быстрее, чем производить ракеты. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Юрий Игнат. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, по состоянию на сегодняшний день, россияне могут сбрасывать свои планирующие авиабомбы на расстоянии 50 и более километров, не доходя до нашей границы. Поэтому Украина должна иметь средства, чтобы поражать самолеты, которые выпускают эти бомбы.
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Он акцентировал, когда у Украины не было мощной ПВО, враг применял бомбы свободного падения.
В свою очередь он подчеркнул, что ВСУ тоже используют подобные бомбы, но их у нас не так много.
Напомним, что ночью 24 марта россияне нанесли удары авиабомбами по Сумской области, выпустив их из самолетов Су-35.
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