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У ВСУ раскрыли карты: где россияне в ближайшее время будут пытаться прорвать фронт

Главный натиск врага может прийтись на Бахмутское направление

2 февраля 2024, 16:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российская армия продолжает перегруппировку и, в первую очередь, готовится к новым атакам на Бахмутском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников. 

У ВСУ раскрыли карты: где россияне в ближайшее время будут пытаться прорвать фронт

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Мы ожидаем его мощных атак как на северном, так и на южном фланге. На сегодня сказать, что есть у него какие-то пополнения еще нельзя. Я так понимаю, что потери враг все же пытается компенсировать. Однако, он ранее собрал здесь довольно значительное количество и военных, личного состава и техники. Поэтому, у него есть еще силы и мощности нас атаковать", — пояснил спикер.

Кроме того, по словам Калашникова, российские оккупанты продолжают применять на этом направлении технику. Но пока что враг не рискует применять большое количество техники, как было ранее. РФ пытается кулаком ударить в одну точку нашей обороны, прорвать ее и закрепиться. Но оккупантам это не удается.

"Самая большая атака врага, которую мы наблюдали за последний месяц, это было около роты — 10 танков и БТРов. Сказать, что это очень много, нельзя. Поскольку сегодня работает аэроразведка, БПЛА. И когда мы видим, что где-то он группируется, создается группировка, конечно мы туда наносим огневое поражение. Поэтому у него нет возможности собрать значительный ударный кулак", — рассказал Калашников.

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