У ВСУ раскрыли карты: где россияне в ближайшее время будут пытаться прорвать фронт

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Кравцев Сергей
Российская армия продолжает перегруппировку и, в первую очередь, готовится к новым атакам на Бахмутском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Кроме того, по словам Калашникова, российские оккупанты продолжают применять на этом направлении технику. Но пока что враг не рискует применять большое количество техники, как было ранее. РФ пытается кулаком ударить в одну точку нашей обороны, прорвать ее и закрепиться. Но оккупантам это не удается.
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