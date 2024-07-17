У Украины может быть еще больше F-16: СМИ узнали, какая страна может помочь

Греция собирается вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30. Страна хочет продать их США, чтобы самолеты модернизировали и передали в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на источники в греческой армии.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что Греция планирует модернизировать 82 истребителя F-16 до Block-70 и приобрести у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale. Комитет Конгресса США также разрешил Греции приобрести до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.

В одном из докладов говорилось, что Украина может рассчитывать на 60 списанных самолетов F-16 из Дании, Норвегии и Нидерландов. Однако страна нуждается в около 150 истребителях, поэтому 32 самолета от Греции помогли бы заполнить этот пробел.

По информации источников Al Jazeera, Греция предпочитает продать эти самолеты обратно США, где бы их модернизировали, после чего передали Киеву. Некоторые военные эксперты с осторожностью относятся к передаче десятков истребителей.

"К сожалению, из-за наших соседей мы обязаны иметь очень мощные вооруженные силы. Продажа 32 истребителей F-16 ... откроет большую дыру в военно-воздушных силах. ... Должен быть кворум из около 200 самолетов, чего не может быть с более современными и дорогими истребителями", – сказал инженер греческих ВВС на условиях анонимности.

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