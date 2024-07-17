Как ВСУ готовятся к прибытию F-16: с чем у России все больше проблем

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Кравцев Сергей
Воздушные силы ВСУ наносят удары по вражеским системам ПВО на временно оккупированной территории Украины и в приграничных районах России, чтобы обезопасить прибытие и размещение истребителей F-16 летом-осенью текущего года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Эксперты Института сослались на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который сообщил, что в целом Силы обороны уничтожили 20 пусковых установок С-300 и 15 радиолокационных станций за неустановленный период времени.
Также в отчете сообщили, что 8 июля Сырский опубликовал геолокационные кадры, на которых видно, как украинские войска используют кассетные боеприпасы для поражения российских систем ПВО, расположенных к востоку от оккупированного поселка Мангуш Донецкой области (к западу от Мариуполя).
В то же время, основатель подразделения KRAKEN Главного управления разведки Украины (ГУР) Минобороны Константин Немичев 12 июля заявил, что украинские силы уничтожили четыре российские системы С-300, которые российские войска использовали для удара по Харькову в течение неопределенного периода времени.
В ISW сообщили, что Совет депутатов Краснинского сельского поселения Волгоградской области РФ сообщил о ликвидации командира российской батареи С-300 в результате удара украинских ЗРК по позиции на харьковском направлении в 13:00 по местному времени 12 июля.
Совет депутатов Краснинского сельского поселения также сообщил, что убитый 12 июля командир батареи С-300, в недавнем письме отметил, что за последние две недели удары ВСУ по российским средствам противовоздушной обороны убили двух российских командиров батарей ПВО. В ISW предполагают, что имеется в виду определенный период в июне — начале июля 2024 года.
В Институте изучения войны напомнили слова Сырского о том, что украинские силы систематически уничтожают средства ПВО России, чтобы создать условия для успешного применения ВСУ ударной авиации в контексте ожидаемого прибытия в ближайшее время истребителей F-16.
В ISW отметили, что поставки F-16 в Украину начнутся в небольшом количестве, а ограничения в материальном обеспечении и подготовке, вероятно, помешают украинским войскам широкомасштабно использовать самолеты в 2024 году.
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