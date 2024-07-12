Когда ВСУ отбросят Россию: в Госдепе сделали заявление

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Кравцев Сергей
В Государственном департаменте США рассказали, при каких обстоятельствах Украина будет способна отбросить войска страны-агрессора и сохранить функционирование своей экономики. Как передает портал "Комментарии", позицию США в ходе в интервью для Радио Свобода озвучил помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс ОʼБрайен.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В частности, чиновник считает, что самым быстрым путем к миру является то, чтобы Украина была достаточно сильной, чтобы выиграть войну.
Также помощник госсекретаря США объяснил, что для этого должно произойти.
Дипломат добавил, что Украина должна держать открытыми свои торговые пути и свои экономические центры. По его убеждению, ключом к этому является ПВО.
Также он отметил, что Украина должна иметь возможность дестабилизировать огневые позиции России: "И здесь мы также видим реальные последствия".
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