Когда ВСУ отбросят Россию: в Госдепе сделали заявление

В Государственном департаменте США рассказали, при каких обстоятельствах Украина будет способна отбросить войска страны-агрессора и сохранить функционирование своей экономики. Как передает портал "Комментарии", позицию США в ходе в интервью для Радио Свобода озвучил помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс ОʼБрайен.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В частности, чиновник считает, что самым быстрым путем к миру является то, чтобы Украина была достаточно сильной, чтобы выиграть войну.

"Между тем, что мы делаем здесь на этой неделе, и тем, что было сделано в последние месяцы, мы очень уверены, что Украина сможет сказать России: мы можем продолжать воевать и побеждать вас до 2025 года и после, если захотите. В этих обстоятельствах мы считаем, что Украина способна оттолкнуть Россию и сохранить функционирование своей экономики", — сказал ОʼБрайен.

Также помощник госсекретаря США объяснил, что для этого должно произойти.

"Украина должна остановить продвижение России на востоке. Мы уже видим, что расхваленное весеннее наступление России уже терпит крах, потому что возвращают часть территорий после того, как весной начала поступать помощь от США и других партнеров", — подчеркнул ОʼБрайен.

Дипломат добавил, что Украина должна держать открытыми свои торговые пути и свои экономические центры. По его убеждению, ключом к этому является ПВО.

"Поэтому на этой неделе президент Байден объявил о целом новом наборе как стратегических, так и сотен тактических систем противовоздушной обороны, которые позволят Украине поддерживать работу экономики и дают надежду и налоговые поступления для общества", — отметил дипломат.

Также он отметил, что Украина должна иметь возможность дестабилизировать огневые позиции России: "И здесь мы также видим реальные последствия".

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