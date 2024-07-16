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F-16 могут не успеть прибыть этим летом: чем снова удивил Запад

Проблема заключается в концепции "менеджмента эскалации" советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана

сегодня, 07:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Половина лета уже позади, однако Украина до сих пор не получила обещанных от Запада истребителей и продолжает дискуссии с партнерами по поводу согласия на нанесение ударов по территории РФ. Что свидетельствует о неприятных сигналах? Чем Запад откровенно удивляет? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

F-16 могут не успеть прибыть этим летом: чем снова удивил Запад

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Мы сейчас, к сожалению, стали заложниками этого так называемого менеджмента эскалации

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире канала "Эспрессо" заявил, что первые шесть F-16 появятся в украинском небе только не летом, как надеются многие, а в октябре-ноябре.

"По моему мнению, F-16 прибудут не раньше, чем октябрь-ноябрь, потому что это связано с обучением наших пилотов. У нас всего обучается 20 пилотов, поэтому мы не сможем летать на 24 самолетах. Думаю, что с начала будет поставлено нам 6 самолетов, потом еще 6, чтобы сделать эскадрилью. Позже, возможно, еще будет сделана эскадрилья на американский манер, у них эскадрилья 18 самолетов. На мой взгляд, это все, что мы можем получить в этом году", — отметил эксперт.

Константин Криволап также ответил, почему Украина не получает истребители быстрее.

По словам эксперта, проблема заключается в концепции "менеджмента эскалации" советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. Тот считает, что время не пришло и украинцы слишком торопятся.

Соответствующая концепция была разработана еще при президенте США 2009-2017 годов Бараке Обаме. С этим также связано и то, что Украина не получила шведские самолеты Gripen, ведь тогда было бы непонятно, почему до сих пор не пришли F-16.

"То есть мы сейчас, к сожалению, стали заложниками этого так называемого менеджмента эскалации. Поэтому нам нужно иметь как можно больше своего вооружения, беспилотников, ракет, чтобы показывать господину Салливану, что эскалация может быть управляема и с нашей стороны. Что касается применения самолетов F-16" на линии боевого столкновения, то сначала должен заработать ансамбль по пилотам, техническому персоналу и работникам аэродромов", — подытожил Криволап.

Страны НАТО имеют другую стратегию войны

Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире "24 канала" заявил, что стратегия западных партнеров Украины состоит в том, чтобы остановить Путина, но не победить его до отказа.

"Это на самом деле проблема в головах наших партнеров. Партнеры такие, какие есть. К сожалению, очень непутевые, но могло не быть и таких. У них есть определенные, очень кривые представления, за которые мы расплачиваемся кровью наших бойцов. Если бы не ошибочная стратегия Байдена в этой войне, то война могла бы закончиться уже давно. Это ошибочная стратегия, даже западные военные по этому поводу просто кричат, что с военной точки зрения это абсурд", — заявил Дикий.

Он добавил, что страны НАТО имеют другую стратегию войны – они всегда делают акцент на том, чтобы вести войну на территории врага. В частности, по словам Дикого, в первую очередь эти страны пытаются избивать по глубоким коммуникациям врага, центрам управления и складам в дальнем тылу. Украину заставляют воевать как партизан, считает Дикий.

"И пока я не вижу, как можно сломать эти абсолютно кривые красные линии, нарисованные у изголовья наших союзников. Они сами себя убедили, что удары вглубь территории России приведут к абстрактной эскалации. Когда пытаешься у них спросить, о чем идет речь — все сводится к тому, что они боятся ядерки. И хотя уже было много вещей, когда они боялись ядерки – они нам эти вещи давали и никакая ядерная война не начиналась. На Западе боятся путинского ядерного блефа", – добавил Дикий.

Эксперт пояснил, что в настоящее время Белый дом делает ставку на то, что Путин поймет, что войну он не выиграет и потому сядет за стол переговоров. Однако, по словам Дикого, такой подход неверен, поскольку "либо Путин выиграет войну, либо его армия будет разбита".

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Обсуждения

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Донбас

сегодня, 06:40

То в середине лета обицялы, одни обицянки цяцянки, а народу пофиг, на голову срут, а народу пофиг, могилизируют, а народу пофиг. Такой народ обречен на истребление бандеровскими тварями. И опять это бандеровское ссучье зеленое отродье на конференции мерзко и цинично набрехал народу, опять одни обицянки-цяцянки а дурному радисть. Ни в одном слове этой бандеровской гниды и доли правды нет. Только мерзкая, циничная ложь. А народу все пофиг, народ амебы. Электроэнергию нашу нагло экспортируют, а своему народу фигу, сидите без света. Интересно, на банковой выключают свет?

Ігор

сегодня, 06:32

Знов у losers ті ж самі граблі: вони поспішали пихато заявити, не дочекавшись результату. Але звиклим робити чужими руками, просто немає іншого виходу. Юдейська стратегія: "кожному своє", - діє.


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