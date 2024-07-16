F-16 могут не успеть прибыть этим летом: чем снова удивил Запад

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Кравцев Сергей
Половина лета уже позади, однако Украина до сих пор не получила обещанных от Запада истребителей и продолжает дискуссии с партнерами по поводу согласия на нанесение ударов по территории РФ. Что свидетельствует о неприятных сигналах? Чем Запад откровенно удивляет? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире канала "Эспрессо" заявил, что первые шесть F-16 появятся в украинском небе только не летом, как надеются многие, а в октябре-ноябре.
Константин Криволап также ответил, почему Украина не получает истребители быстрее.
По словам эксперта, проблема заключается в концепции "менеджмента эскалации" советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. Тот считает, что время не пришло и украинцы слишком торопятся.
Соответствующая концепция была разработана еще при президенте США 2009-2017 годов Бараке Обаме. С этим также связано и то, что Украина не получила шведские самолеты Gripen, ведь тогда было бы непонятно, почему до сих пор не пришли F-16.
Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире "24 канала" заявил, что стратегия западных партнеров Украины состоит в том, чтобы остановить Путина, но не победить его до отказа.
Он добавил, что страны НАТО имеют другую стратегию войны – они всегда делают акцент на том, чтобы вести войну на территории врага. В частности, по словам Дикого, в первую очередь эти страны пытаются избивать по глубоким коммуникациям врага, центрам управления и складам в дальнем тылу. Украину заставляют воевать как партизан, считает Дикий.
Эксперт пояснил, что в настоящее время Белый дом делает ставку на то, что Путин поймет, что войну он не выиграет и потому сядет за стол переговоров. Однако, по словам Дикого, такой подход неверен, поскольку "либо Путин выиграет войну, либо его армия будет разбита".
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Донбас
сегодня, 06:40
То в середине лета обицялы, одни обицянки цяцянки, а народу пофиг, на голову срут, а народу пофиг, могилизируют, а народу пофиг. Такой народ обречен на истребление бандеровскими тварями. И опять это бандеровское ссучье зеленое отродье на конференции мерзко и цинично набрехал народу, опять одни обицянки-цяцянки а дурному радисть. Ни в одном слове этой бандеровской гниды и доли правды нет. Только мерзкая, циничная ложь. А народу все пофиг, народ амебы. Электроэнергию нашу нагло экспортируют, а своему народу фигу, сидите без света. Интересно, на банковой выключают свет?
Ігор
сегодня, 06:32
Знов у losers ті ж самі граблі: вони поспішали пихато заявити, не дочекавшись результату. Але звиклим робити чужими руками, просто немає іншого виходу. Юдейська стратегія: "кожному своє", - діє.