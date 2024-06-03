У Соловьева истерика: Украина уже бьет по РФ, какое оружие от Запада ВСУ получат следующим

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что США якобы готовы передать Украине тактическое ядерное оружие. Соответствующее заявление он сделал в эфире пропагандистской программы, фрагмент которой появился в сети. По убеждению выдающего себя за журналиста актера Кремля, Украина уже "в шаге" к получению тактической "ядерки".
Владимир Соловьев. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — параллельно с переговорами о саммите мира и гарантиях безопасности, Украина ведет с партнерами переговоры и по поводу разрешения наносить удары их оружием по России. Это подтвердил в недавнем интервью Reuters президент Владимир Зеленский. Как оцениваете перспективы этих кейсов переговоров (саммит мира, гарантии безопасности, разрешение бить западным вооружением по территории страны-агрессора)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – изменение позиции Франции и Германии относительно возможности использования Украиной западного оружия по объектам на территории страны-агрессора может иметь значительные последствия. Об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".
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