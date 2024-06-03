Как передает портал "Комментарии", топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что США якобы готовы передать Украине тактическое ядерное оружие. Соответствующее заявление он сделал в эфире пропагандистской программы, фрагмент которой появился в сети. По убеждению выдающего себя за журналиста актера Кремля, Украина уже "в шаге" к получению тактической "ядерки".

Владимир Соловьев. Фото: из открытых источников

"Через шаг Украина получит тактическое ядерное оружие. Точно так же, как сейчас получила разрешение (на удары по территории РФ западным оружием –ред.), точно так же, как получили носители (ядерных боеголовок – ред.). Они получат тактическое ядерное оружие. И они применят его, в отличие от нас. Его немедленно применят по территории РФ под аплодисменты Запада", — высказался Соловьев.

Читайте также на портале "Комментарии" — параллельно с переговорами о саммите мира и гарантиях безопасности, Украина ведет с партнерами переговоры и по поводу разрешения наносить удары их оружием по России. Это подтвердил в недавнем интервью Reuters президент Владимир Зеленский. Как оцениваете перспективы этих кейсов переговоров (саммит мира, гарантии безопасности, разрешение бить западным вооружением по территории страны-агрессора)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – изменение позиции Франции и Германии относительно возможности использования Украиной западного оружия по объектам на территории страны-агрессора может иметь значительные последствия. Об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".



