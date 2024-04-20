У Шойгу жалуются на беспрецедентную атаку беспилотников: сколько областей атаковали

В ночь на субботу беспилотники самолетного типа атаковали восемь российских областей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны РФ.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

По информации ведомства Сергея Шойгу, ПВО оккупантов якобы уничтожила и перехватила пятьдесят БПЛА. Из них двадцать шесть – над территорией Белгородской области; десять – над территорией Брянской области; восемь – над территорией Курской области; два — над Тульской областью; по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

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Также издание "Комментарии" сообщало – представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер официально заявил, что Штаты не поощряют украинские силы наносить удары вне собственных границ. Тем самым фактически подтвердил информацию, что Вашингтон просил Киев прекратить атаки против российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Чем обусловлена такая позиция Администрации Байдена, по логике которой Россия может бить по нам со своей территории, а мы по ней – нет? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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