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У Шойгу жалуются на беспрецедентную атаку беспилотников: сколько областей атаковали

В МО РФ заявляют, что этой ночью 50 беспилотников атаковали восемь областей в России

сегодня, 08:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ночь на субботу беспилотники самолетного типа атаковали восемь российских областей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны РФ.

У Шойгу жалуются на беспрецедентную атаку беспилотников: сколько областей атаковали

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

По информации ведомства Сергея Шойгу, ПВО оккупантов якобы уничтожила и перехватила пятьдесят БПЛА. Из них двадцать шесть – над территорией Белгородской области; десять – над территорией Брянской области; восемь – над территорией Курской области; два — над Тульской областью; по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в сети продолжают обсуждать подробности того, что на военном аэродроме в Джанкое в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. О чем говорят детали удара по Джанкою? Что могло стать целью? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.                                                                                           

Также издание "Комментарии" сообщало – представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер официально заявил, что Штаты не поощряют украинские силы наносить удары вне собственных границ. Тем самым фактически подтвердил информацию, что Вашингтон просил Киев прекратить атаки против российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Чем обусловлена такая позиция Администрации Байдена, по логике которой Россия может бить по нам со своей территории, а мы по ней – нет? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — Зеленский назвал единственное условие прекращения ударов по НПЗ России.




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