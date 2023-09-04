У Шойгу заявили об атаке беспилотников: какие регионы оказались под ударом

В Министерстве обороны РФ отчитались о якобы успешном отражении атаки беспилотников в Курской области, а также на территории аннексированного Крыма. По информации россиян, атака якобы произошла этой ночью, но как всегда безупречно сработала российская ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Оккупанты отмечают, что за налетом неопознанных доронов стоит Украина.

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В минобороны страны-агрессора утверждают, что якобы средствами ПВО были уничтожены два дрона самолетного типа. Первый – в воздухе над акваторией Черного моря вблизи захваченного Крыма, а второй – над территорией российской Курской области.

При этом стоит отметить, что известные крымские Telegram-каналы о каких-либо взрывах на территории украинского полуострова не писали.

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