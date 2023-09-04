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У Шойгу заявили об атаке беспилотников: какие регионы оказались под ударом

Минобороны РФ привиделась "атака дронов" на Курскую область и оккупированный Крым

сегодня, 07:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Министерстве обороны РФ отчитались о якобы успешном отражении атаки беспилотников в Курской области, а также на территории аннексированного Крыма. По информации россиян, атака якобы произошла этой ночью, но как всегда безупречно сработала российская ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

У Шойгу заявили об атаке беспилотников: какие регионы оказались под ударом

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Оккупанты отмечают, что за налетом неопознанных доронов стоит Украина.


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В минобороны страны-агрессора утверждают, что якобы средствами ПВО были уничтожены два дрона самолетного типа. Первый – в воздухе над акваторией Черного моря вблизи захваченного Крыма, а второй – над территорией российской Курской области.

При этом стоит отметить, что известные крымские Telegram-каналы о каких-либо взрывах на территории украинского полуострова не писали.

Читайте также на портале "Комментарии" — еще с августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина, аккуратно развивающая контрнаступление, вступила в очередную военную осень. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своими ожиданиям и опасениями от нее в ракурсе российско-украинской войны.




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Источник: https://t.me/mod_russia/30108
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