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У Шойгу рассказали, что «щелкают» ракеты ATACMS, как орешки

В Министерстве обороны РФ похвастались, что якобы смогли перехватить ракеты

25 октября 2023, 17:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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В оборонном ведомстве страны-агрессора размечтались об уничтожении дальнобойных ракет ATACMS, которые Украина недавно начала применять на фронте. Как передает портал "Комментарии", об этой "победе" оккупанты заявили в так называемой сводке Минобороны РФ. Рассказывая о "главных новостях с фронта", российские пропагандисты объявили о якобы сбитии американских ракет ATACMS.

У Шойгу рассказали, что «щелкают» ракеты ATACMS, как орешки

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

"В течение минувших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты АТАСМЅ производства США, зенитная ракета С-200, переработанная для поражения наземных целей, а также две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", – говорится в сводке МО РФ.


Отметим, сегодня также стало известно с сообщений Минобороны РФ, что Сергей Шойгу побывал на одном из командных пунктов российских войск на временно оккупированной территории Украины. Якобы российский генерал летал туда в ходе "рабочей поездки".

Читайте также на портале "Комментарии" — могут ли россияне сбивать ракеты ATACMS – будет ли атакован Крымский мост.

Также издание "Комментарии" сообщало – после долгих переговоров, Украина, наконец, получила американские ракеты ATACMS, которыми уже нанесла удары по местам базирования российской авиации во временно оккупированных Луганске и Бердянске. В Белом доме подтвердили, что передали нам ракеты, имеющие радиус действия 165 км (а не 300 км), зато имеющих большее количество кассетных зарядов (950, а не 300) по сравнению с более дальнобойной модификацией. Почему США решились на такой шаг лишь сейчас? Что изменится на фронте в связи с появлением у Украины ATACMS? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/mod_russia/31807
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