У российских призывников отберут паспорта

Госдума обязала российских призывников сдавать свои загранпаспорта на хранение в миграционный отдел полиции. Такие поправки российские депутаты внесли в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Об этом сообщают "Комментарии".

У российских призывников будут отбирать паспорта

Согласно принятым новациям, граждане проходящие воинскую службу или направленные на альтернативную гражданскую службу должны будут сдавать свои загранпаспорта в отдел по вопросам миграции МВД или МФЦ. Обратно выдавать паспорта россиянам будут только лишь после "возвращения долга Родине" — после прохождения службы. Новшества относятся к мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет (с 2024 года предельный возраст призыва будет поднят до 30 лет), которые не находятся в запасе и в отношении которых было принято решение призывной комиссии о призыве на службу, передает Би-би-си.

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В новом законодательства пока сохраняется небольшая лазейка, на которую обратили внимание адвокаты. Так, в законопроекте не упоминается недавно принятая статья 15.1, которая запрещает выезд из РФ россиянам, получившим повестку военкома, со дня, когда она считается врученной. Таким образом, объясняют юристы, получившие повестку военного комиссариата призывники не будут обязаны сдавать загранпаспорт до тех пор, пока в их отношении не вынесено решение призывной комиссии.

Кроме того, по данным правоведов, поправки, вероятно, не коснутся осеннего призыва текущего года, так как вступят в силу только через 180 дней после официального опубликования.

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