РДК назвали направления новых рейдов по территории РФ: каким городам России следует приготовиться

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Slava Kot
РДК назвали направления новых рейдов по территории России
РДК и легион "Свобода России" вошли на территорию Белгородской области 22 мая. Согласно сообщениям от российских повстанцев, они все еще остаются там и анонсировали новые направления своих рейдов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети РДК.
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После входа в Белгородскую область и заявлений об увольнении нескольких пограничных населенных пунктов "Русский добровольческий корпус" анонсировал, что борьба против Путина будет продолжаться до конца его жизни.
Кроме того, российские солдаты-повстанцы заявили, что не хотят останавливаться только на приграничных территориях РФ и указали следующие цели.
Бойцы РДК отмечают, что не собираются причинить вред мирному населению и призывают к помощи тем, кто выступает против путинской диктатуры.
Также "Комментарии" писали о реакции заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, резко выразившегося о входе российских повстанцев на территорию Белгородской области Российской Федерации.
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