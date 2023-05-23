РДК назвали направления новых рейдов по территории РФ: каким городам России следует приготовиться

РДК назвали направления новых рейдов по территории России

РДК и легион "Свобода России" вошли на территорию Белгородской области 22 мая. Согласно сообщениям от российских повстанцев, они все еще остаются там и анонсировали новые направления своих рейдов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети РДК.

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После входа в Белгородскую область и заявлений об увольнении нескольких пограничных населенных пунктов "Русский добровольческий корпус" анонсировал, что борьба против Путина будет продолжаться до конца его жизни.

"Война будет продолжаться, пока повешенное тело Путина не украсит стены Кремля, а его стая не будет осуждена справедливым судом российского гнева", — заявляют бойцы РДК.

Кроме того, российские солдаты-повстанцы заявили, что не хотят останавливаться только на приграничных территориях РФ и указали следующие цели.

"Страна созрела для увольнения. А больше всего ждут освобождения территории, приграничные к зоне военных действий: Курск, Брянск, Белгород", — пишут российские повстанцы.

Бойцы РДК отмечают, что не собираются причинить вред мирному населению и призывают к помощи тем, кто выступает против путинской диктатуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны РФ отреагировало на ситуацию в Белгородской области. В России заявили, что уничтожили всех повстанцев, однако сами же РДК утверждают, что до сих пор находятся на территории РФ,

Также "Комментарии" писали о реакции заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, резко выразившегося о входе российских повстанцев на территорию Белгородской области Российской Федерации.