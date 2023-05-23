В Европе призвали пересечь очередные "красные линии" относительно войны в Украине

Немецкие крылатые ракеты типа Taurus следует предоставить Украине для борьбы с агрессией России, уверен полковник Бундесвера в отставке, эксперт оппозиционной партии Христианско-демократический союз по обороне Родерих Кизеветтер. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Далекобойные ракеты Taurus

"Партнеры Украины должны сейчас пойти ва-банк и поставить Украине все, что Украина может задействовать для боя с одновременным, взаимосвязанным использованием нескольких видов вооружений, и что допустимо с точки зрения международного права", — сказал он в интервью, опубликованном во вторник, 23 мая. Кизеветтер считает, что Украине необходимо предоставить все типы вооружений, которые бы использовало НАТО, "красным линиям" здесь не место.

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"Крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 400-500 километров стали бы в этой связи очень полезным вкладом Германии", — говорит он.

Крылатые ракеты Taurus – немецкий аналог британских ракет Storm Shadow, которые Украина использует против врага. Но расстояние поражения у Taurus даже несколько больше, чем у Storm Shadow, подчеркивает специалист по ракетной технике Университета Осло Фабиан Гоффман.

Как говорит Кизеветтер, в ФРГ немного этих высокоточных управляемых ракет, но они способны существенно улучшить уровень ведения боя, дав армии Украины возможность поражать милитарные объекты рашистов отдаленные от линии фронта.

"Около 600 таких крылатых ракет были закуплены для Бундесвера 10 лет назад, но только около 150 из них готовы к эксплуатации", — говорит он.

Он считает, что их было бы "намного полезнее использовать в Украине, чем хранить в Германии". По мнению Гоффмана, немецкий оборонный концерн MBDA мог бы увеличить объем производства ракет Taurus в случае принятия правительством ФРГ решения об их предоставлении Украине.

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