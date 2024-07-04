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У россиян закончилось оружие: как оккупанты штурмуют позиции ВСУ

Bild сообщает об уникальной ситуации под Покровском, где пытается прорваться противник

сегодня, 12:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска пытаются прорвать оборону ВСУ под Покровском в Донецкой области. Оккупанты ведут наступление в районе города Покровск. ВС РФ преимущественно полагаются на атаки пехоты при поддержке беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild", со ссылкой на пресс-офицера 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Анастасию Блищик.

У россиян закончилось оружие: как оккупанты штурмуют позиции ВСУ

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Тот факт, что мы уже месяц не видим на поле боя бронетехники, по меньшей мере уникальный, поскольку у них (россиян – ред.) закончилось это оружие", — сообщила Блищик.

Она уточнила, украинские беспилотники хорошо зарекомендовали себя в борьбе с российской техникой, поэтому сейчас российское командование пытается прорвать оборону с помощью пехотных подразделений. Информацию о наступлении россиян под Покровском подтверждает также Генштаб ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — полномасштабная война продолжается. Однако серия ударов оккупантов, в частности по аэродрому в Миргороде, заставляет нас задуматься о том, как действовать дальше. На какие вызовы нужно быстро реагировать украинцам? Где в ближайшие недели будут самые тяжелые боевые действия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – за прошедшие сутки противник продвинулся вперед, оккупировал села Сокол и Восход в Донецкой области и расширил фронт в Харьковской области. Об этом свидетельствуют данные аналитиков "Deep State".

Аналитики сообщают, что россияне продвинулись в селе Сотницкий Казачок на Харьковщине. На карте, которую постоянно обновляют аналитики, видно, что это село у самой границы с Россией. Также продвижение захватчиков зафиксировано в Северном Донецкой области, возле сел Дружба, Евгеньевка и Новопокровское Донецкой области.




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Источник: https://t.me/BILD_Russian/17427
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