Фронт пришел в движение: россияне оккупировали новые населенные пункты

За сутки противник продвинулся вперед, оккупировал села Сокол и Восход в Донецкой области и расширил фронт в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные аналитиков "Deep State".

Российские военные. Фото: из открытых источников

Кроме того, россияне продвинулись в селе Сотницкий Казачок на Харьковщине. На карте, которую постоянно обновляют аналитики, видно, что это село у самой границы с Россией.

Также продвижение захватчиков зафиксировано в Северном Донецкой области, возле сел Дружба, Евгеньевка и Новопокровское Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — вчера аналитики DeepState сообщали, что российские силы имели успех вблизи семи населенных пунктов на линии фронта. Аналитики ресурса указывают на основные ошибки, которые привели к потере позиции во время боев за эти территории.

"Враг продвинулся возле Прогресса, Владимировки, в Карловке, Красногоровке, Нью-Йорке, Часов Яру и Макеевке", — сообщили в DeepState.

9 июня в ОСУО "Хортица" заявили, что оккупантов нет в Часовом Яру, а 27 июня сообщили, что их выбили из города. Однако аналитики DeepState указывают, что уже 3 июля россияне заняли полностью уничтоженный микрорайон Канал в Часовом Яру.

"К сожалению, за ошибки приходится платить — людьми и территорией. Если и дальше будут притворяться, что все в порядке, то ситуация будет на грани катастрофы. Есть подразделения и бригады, с которых стоит последовать примеру, а есть подразделения, которые становятся чьей-то карьерной ступенькой, куда должна ступить нога какого-нибудь генерала", — отметили в DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Украине не находится в тупике. По словам Зеленского, эту проблему можно решить, если иметь необходимое вооружение, которое позволит осуществить новое наступление украинских сил.



