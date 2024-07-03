Россияне продвинулись сразу вблизи семи населенных пунктов: какие ошибки допустили Силы обороны

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Slava Kot
По данным DeepState, российские силы имели успех вблизи семи населенных пунктов на линии фронта. Аналитики ресурса указывают на основные ошибки, которые привели к потере позиции во время боев за эти территории.
Карта продвижения россиян в Часовом Яру. Фото: DeepState
Аналитический ресурс DeepState обновил карту боевых действий и сообщил о продвижении российских сил. По их данным, оккупанты смогли продвинуться вблизи семи населенных пунктов в Донецкой области.
9 июня в ОСУО "Хортица" заявили, что оккупантов нет в Часовом Яру, а 27 июня сообщили, что их выбили из города. Однако аналитики DeepState указывают, что уже 3 июля россияне заняли полностью уничтоженный микрорайон Канал в Часовом Яру.
Также аналитики указывают, что "основными тактическими ошибками остаются попытки восстановить позиции, когда это не несет никакого смысла и оборона на невыгодных рубежах, а иногда в окружении".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, сколько истребителей потеряла Украина в результате российских ударов по украинским авиабазам.
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