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Зеленский рассказал, зашла ли ситуация на поле боя в тупик: есть ли решение что-то изменить в войне

Владимир Зеленский уверяет, что Украина может пойти в новое контрнаступление, если получит достаточное количество военной техники.

3 июля 2024, 17:15
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Украине не находится в тупике. По словам Зеленского, эту проблему можно решить, если иметь необходимое вооружение, которое позволит осуществить новое наступление украинских сил.

Зеленский рассказал, зашла ли ситуация на поле боя в тупик: есть ли решение что-то изменить в войне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg рассказал о ситуации на фронте и возразил сообщениям, что Украина находится в тупике. Президент подчеркнул, что у украинской армии лучшие показатели живой силы чем месяц назад, а новое контрнаступление зависит от достаточного количества вооружения для военных.

"Эта ситуация не находится в тупике, это проблемная ситуация. Тупиковая ситуация означает, что выхода нет. Но проблему можно решить, если есть желания и инструменты. Воля есть, а инструменты – еще не пришли", — сказал Зеленский.

Президент указывает, что, несмотря на принятое решение на 61 млрд долларов помощи от США, Украина долго находится в режиме ожидания по поставкам необходимого вооружения.

"Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом у нас действительно очень долгое ожидание", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский в этом же интервью рассказал, что готов говорить с Дональдом Трампом о его мирном плане, предусматривающем скорейшее окончание войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан рассказал, как отреагировал Зеленский на его предложение о прекращении огня. По словам Орбана, такой шаг поможет ускорить переговоры с Путиным и завершить войну в Украине.



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