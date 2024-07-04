Если быстро не придем в себя, Украина проиграет в войне: о чем речь и чего ждать ближайшие недели

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Кравцев Сергей
Полномасштабная война продолжается. Однако серия ударов оккупантов, в частности по аэродрому в Миргороде, заставляет нас задуматься о том, как действовать дальше. На какие вызовы нужно быстро реагировать украинцам? Где в ближайшие недели будут самые тяжелые боевые действия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах изучив мнения экспертов.
Взрывы. Фото: из открытых источников
Военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, народный депутат 8-го созыва Игорь Луценко в эфире Radio NV заявил, что Украине нужно быстрее реагировать на новые вызовы войны с россиянами, поэтому считает необходимым создать чрезвычайный комитет по инновациям. Об этом он сказал, комментируя поражение россиянами аэродрома в Миргороде.
По его словам, Украине нужна система военных инноваций, которая позволяла бы находить новые решения и немедленно их внедрять в войска, поскольку война каждый день ставит новые задачи.
Луценко отметил, что у россиян некоторое время назад появились возможности, в частности, залетать своими дронами-разведчиками достаточно глубоко на территорию Украины и вести свою трансляцию.
Луценко отметил, что во время Второй мировой войны время от момента начала разработки военной новации до момента ее внедрения на фронте исчислялось, например, в самолетостроении – 3-4 месяца. То есть с нуля начинали проектировать самолет и спустя 3-4 месяца уже серия уходила на фронт.
По его мнению, необходима "спайка" институтов — между Генштабом, техпромоом, частными предприятиями, государственными предприятиями, разрабатывающими те или иные решения, чтобы быстро и оперативно, имея достаточный бюджет, достаточное количество специалистов и других ресурсов реагировать на новые вызовы.
Он отметил, что подобные самолеты-разведчики Украина уже начала сбивать, но предстоят дальнейшие шаги, чтобы дальше работать эффективно.
Луценко подчеркнул, что украинская военная авиация нуждается в защите, особенно это актуально в ожидании от партнеров западных истребителей F-16.
Военный директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо" заявил, что Торецк является одним из самых трудных направлений, где оккупанты пытаются проводить фронтальные атаки. Враг всеми силами пытается выйти на административные границы Донецкой области и в ближайшие недели на этом направлении будет самая большая динамика, сообщил.
По словам эксперта, сейчас оккупационная армия использует все свои накопившиеся резервы для фронтальных атак на город, ведь враг хочет выйти на административные границы Донецкой области. Соответственно сейчас существенно увеличилась интенсивность боевых действий на этом направлении.
Згурец также напомнил отчет Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, где рассказал, что Покровск и Торецк являются участками, где украинская сторона принимает меры для контратак с использованием артиллерии и дополнительных сил и средств.
Эксперт подчеркнул, что ситуация будет зависеть от того, насколько Украине удастся найти баланс между резервами сил и возможностями уничтожения врага.
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сегодня, 06:50
4,6 мільйонів грн з держбюджету виплатили нардепам на оренду житла в Києві у квітні-травні, Зате у переселенців 2000 забрали. Отже тварюки. Ще раз доказ того, що цим виблядкам перемога не потрібна, їх тільки гроші цікавить. З цими виблядками у влади перемоги ніколи, ніколи не буде, запам'ятате. А так, як у нас народ амебы, не протестують, не мочать тих тварюк, то ця сволочна влада до останнього буде у влади. Наша бандерівська влада це і є клятий ворог українського народу.