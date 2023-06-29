У россиян обострилась старая проблема – страдают больше всего украинцы в оккупации

У российских оккупантов и раньше были большие проблемы с медикаментами и лекарствами. В первую очередь ими обеспечивались российские военные. Гражданскому же населению перепадало немного. Теперь же стали поступать сообщения, что гражданские, проживающие на оккупированных территориях, не имеют доступа к лекарствам первой необходимости. Украинцам, отказавшимся от российского паспорта, отказывают в медицинской помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба "Центра национального сопротивления".

Российские военные. Фото: из открытых источников

"В целом на ВОТ юга и востока Украины общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация продолжает оцениваться как кризисная. На всех оккупированных территориях наблюдается высокий уровень безработицы, дефицит лекарственных средств, да и вообще отсутствие получения первичной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

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Отсутствие медикаментов – не единственная проблема. Согласно данным ЦНС, в оккупации также отмечаются: отсутствие товаров для детей; постоянные перебои в поставках электроэнергии и природного газа; дефицит профессиональных кадров в органах оккупационной администрации.

"Оккупанты заблокировали людям возможность обслуживаться в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях. Перед тем, как получить медицинскую помощь в больницах на ВОТ, люди должны показать российский паспорт, или же заявку на его получение", — сообщает ЦНС.

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