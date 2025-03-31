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У россиян новый прорыв линий обороны ВСУ: детали от DeepState

DeepState фиксирует, что россияне продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области

сегодня, 07:12 comments1324
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Кравцев Сергей

В ночь на 31 марта аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск вблизи трех населенных пунктов в Донецкой областях. Об этом говорится в обновленной сводке мониторингового телеканала DeepState.

У россиян новый прорыв линий обороны ВСУ: детали от DeepState

Наступление России. Фото из открытых источников

"Враг продвинулся в Разливе, возле Пантелеймоновки и Нового", – отмечают аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — последние три дня количество штурмовых действий противника превышает 200 раз в сутки. Это самая высокая трехдневная интенсивность в году. Россияне традиционно активно наступают на Купянском, Лиманском, Торецком, Времеевском и Курском направлениях фронта. Об этом у себя в Телеграм сообщает военный мониторинговый проект DeepState.

Аналитики зафиксировали, что тяжелейшая ситуация продолжает оставаться на Покровске, где интенсивность атак врага приближается к уровню второй половины января этого года. Тогда за период с 16 по 31 января было потеряно примерно в 7 раз больше территорий, чем вообще за весь март в этом направлении.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Донецкой области российские захватчики продвинулись возле села Катериновка и Пантелеймоновка. Как передает портал "Комментарии", это подтверждают аналитики мониторингового канала DeepState, изобразив графически на карте прорыв россиян.

Ранее "Комментарии" писали – действительно ли на фоне разговоров о переговорах и перемирии Путин может решиться на новую авантюру? На каком направлении фронта существует самая большая угроза? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21567
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