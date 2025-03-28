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Такой интенсивности штурмов в этом году еще не было: в DeepState рассказали, что происходит

Последние три дня количество штурмовых действий противника превышает 200 раз в сутки

сегодня, 15:33
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Кравцев Сергей

Последние три дня количество штурмовых действий противника превышает 200 раз в сутки. Это самая высокая трехдневная интенсивность в году. Россияне традиционно активно наступают на Купянском, Лиманском, Торецком, Времеевском и Курском направлениях фронта. Об этом у себя в Телегнрам сообщает военный мониторинговый проект DeepState.

Такой интенсивности штурмов в этом году еще не было: в DeepState рассказали, что происходит

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики зафиксировали, что тяжелейшая ситуация продолжает оставаться на Покровске, где интенсивность атак врага приближается к уровню второй половины января этого года. Тогда за период с 16 по 31 января было потеряно примерно в 7 раз больше территорий, чем вообще за весь март в этом направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Донецкой области российские захватчики продвинулись возле села Катериновка и Пантелеймоновка. Это подтверждают аналитики мониторингового канала DeepState , изобразив графически на карте прорыв россиян.

Также портал "Комментарии" сообщал – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовит армию РФ к новому весеннему наступлению.

Россия планирует новое наступление на Сумскую и Харьковскую области. Владимир Зеленский в интервью Le Figaro сообщил о планах России начать новое наступление. Как объясняет президент, Путин пытается получить больше возможностей для подготовки новой атаки по Украине.

"Я также могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к предстоящей операции. Мы поделились разведданными с нашими союзниками", — сказал Зеленский.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21554
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