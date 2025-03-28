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В DeepState показали, как россияне пробивают оборону ВСУ: куда сумели прорваться

DeepState фиксирует, что оккупанты продвинулись в Донецкой области возле Катериновки

сегодня, 07:11
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Кравцев Сергей

В Донецкой области российские захватчики продвинулись возле села Катериновка и Пантелеймоновка. Как передает портал "Комментарии", это подтверждают аналитики мониторингового канала DeepState, изобразив графически на карте прорыв россиян.

В DeepState показали, как россияне пробивают оборону ВСУ: куда сумели прорваться

Наступление России. Фото из открытых источников

В частности, военные аналитики по состоянию на 28 марта сообщают, что враг продвинулся возле Катериновки и Пантелеймоновки в Донецкой области и Орлянского (Харьковская область).

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовит армию РФ к новому весеннему наступлению. По его словам, Россия планирует новое наступление на Сумскую и Харьковскую области.

Владимир Зеленский в интервью Le Figaro сообщил о планах России начать новое наступление. Как объясняет президент, Путин пытается получить больше возможностей для подготовки новой атаки по Украине.

"Я также могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к предстоящей операции. Мы поделились разведданными с нашими союзниками", — сказал Зеленский.

По его словам, новое наступление россиян будет сосредоточено на двух областях, в том числе на граничащей с Курской Сумской области, а также Россия планирует атаковать Харьковскую область, имеющую общую границу с Белгородской областью РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская армия планирует продлить свое наступательное продвижение в направлении Днепропетровской области, заявил командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины Виталий Литвин.




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Источник: https://web.telegram.org/a/#-1001469021333
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