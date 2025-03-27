Россия готовит новое наступление на две области: заявление Зеленского

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовит армию РФ к новому весеннему наступлению. По его словам, Россия планирует новое наступление на Сумскую и Харьковскую области.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью Le Figaro сообщил о планах России начать новое наступление. Как объясняет президент, Путин пытается получить больше возможностей для подготовки новой атаки по Украине.
По его словам, новое наступление россиян будет сосредоточено на двух областях, в том числе на граничащей с Курской Сумской области, а также Россия планирует атаковать Харьковскую область, имеющую общую границу с Белгородской областью РФ.
Зеленский отметил, что эту операцию Путин планировал осуществить восемь месяцев назад, однако украинское наступление на Курщину в августе 2024 года помешало этим намерениям российского диктатора. Таким образом, Кремлю понадобилось больше времени для подготовки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, какие крупные четыре города планирует захватить Путин. В списке Харьков, Одесса, Запорожье и Херсон.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о коротком окне возможностей для окончания войны в Украине.
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