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Россия готовит новое наступление на две области: заявление Зеленского

Путин готовит новое наступление на Сумскую и Харьковскую области.

27 марта 2025, 11:58
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовит армию РФ к новому весеннему наступлению. По его словам, Россия планирует новое наступление на Сумскую и Харьковскую области.

Россия готовит новое наступление на две области: заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью Le Figaro сообщил о планах России начать новое наступление. Как объясняет президент, Путин пытается получить больше возможностей для подготовки новой атаки по Украине.

"Я также могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к предстоящей операции. Мы поделились разведданными с нашими союзниками", — сказал Зеленский.

По его словам, новое наступление россиян будет сосредоточено на двух областях, в том числе на граничащей с Курской Сумской области, а также Россия планирует атаковать Харьковскую область, имеющую общую границу с Белгородской областью РФ.

"Мы должны смотреть на ситуацию с широко открытыми глазами. Путин готовит новое наступление, в частности, на Сумщине и Харьковской области", — добавил президент.

Зеленский отметил, что эту операцию Путин планировал осуществить восемь месяцев назад, однако украинское наступление на Курщину в августе 2024 года помешало этим намерениям российского диктатора. Таким образом, Кремлю понадобилось больше времени для подготовки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, какие крупные четыре города планирует захватить Путин. В списке Харьков, Одесса, Запорожье и Херсон.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о коротком окне возможностей для окончания войны в Украине.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/international/volodymyr-zelensky-au-figaro-notre-victoire-sera-de-ne-pas-appartenir-a-la-russie-et-a-sa-vision-du-monde-20250326
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