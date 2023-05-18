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У россиян много "300-х": новые успехи украинского наступления под Бахмутом

Наступление под Бахмутом ведет третья штурмовая

сегодня, 17:31
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Автор:

Константин Куликов

Третья отдельная штурмовая бригада провела наступательные действия в западных окрестностях Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Ширина полосы прорыва составила 2000м, а глубина – 700м. Об этом сообщают "Комментарии".

У россиян много "300-х": новые успехи украинского наступления под Бахмутом

Бойцы 3 штурмовой бригады

"Предварительно, у противника по меньшей мере 50 "200-х" и до сотни "300-х". По состоянию на данный момент еще 4 россиян — в плену, — сообщают в телеграмм-канале бригады. — Также ликвидированы резервы врага на данном направлении, в том числе несколько российских складов БК. Успешные штурмовые действия выполнены бойцами 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов".


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Напомним, что 3 штурмовая бригада состоит из ветеранов полка "Азова". Она участвует в наступательных действиях под Бахмутом. Результативность их наступательных действий отметил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Ранее сообщалось, что украинские военные продвинулись вперед на бахмутском направлении на расстояние от 150 до 1700 метров в сутки, уничтожив в боях 130 оккупантов и пленив 4.

"Бахмут остается эпицентром боевых действий на востоке Украины... В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что сейчас нет преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние в сутки от 150 до 1700 м удалось нам пройти ", – отмечал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

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