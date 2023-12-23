logo

BTC/USD

43729.09

ETH/USD

2295.84

LTC/USD

72.11

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У россиян и украинцев новая проблема на фронте: о чем идет речь и в чем опасность
commentss НОВОСТИ Все новости

У россиян и украинцев новая проблема на фронте: о чем идет речь и в чем опасность

В разведке Британии отмечают, что из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой

сегодня, 12:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В течение последних недель как украинские, так и российские войска страдают от нашествия крыс и мышей на некоторых участках линии фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Минобороны Великобритании.

У россиян и украинцев новая проблема на фронте: о чем идет речь и в чем опасность

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Специалисты британской разведки отмечают, нынешняя мягкая осень, а также достаточное количество пищи с полей, оставшихся необработанными из-за боевых действий, вероятно, способствовали увеличению популяции грызунов, говорится в обзоре.

Поскольку на улице стало холоднее, животные, вероятно, ищут убежища в транспортных средствах и на оборонительных позициях. Грызуны создают дополнительное давление на моральный дух бойцов на передовой, заявляют британские обозреватели.

Кроме того, грызуны представляют опасность для военной техники, перегрызая кабели – как это было зафиксировано в этом же районе во время Второй мировой войны.

По непроверенным данным, обращают внимание в британской разведке, в российских подразделениях участились случаи заболеваний, которые военные связывают с проблемой грызунов.

Читайте также на портале "Комментарии" — западные топ-чиновники придерживаются мнения, что Россия уже стратегически проиграла войну в Украине. Впрочем, украинские чиновники более скептичны и предостерегают, что российский диктатор Владимир Путин и дальше стремится не просто удержать уже оккупированные территории, но и расширить зону оккупации. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – что происходит на дипломатическом и военном фронтах: к чему готовиться Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:15

Треба просто почекати коли більш креативні, які завжди на крок по переду, знайдуть рішення. Наприклад, котів. Тоді і українські військові зможуть повторити.


Новости

Все новости