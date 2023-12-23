У россиян и украинцев новая проблема на фронте: о чем идет речь и в чем опасность

В течение последних недель как украинские, так и российские войска страдают от нашествия крыс и мышей на некоторых участках линии фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Минобороны Великобритании.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Специалисты британской разведки отмечают, нынешняя мягкая осень, а также достаточное количество пищи с полей, оставшихся необработанными из-за боевых действий, вероятно, способствовали увеличению популяции грызунов, говорится в обзоре.

Поскольку на улице стало холоднее, животные, вероятно, ищут убежища в транспортных средствах и на оборонительных позициях. Грызуны создают дополнительное давление на моральный дух бойцов на передовой, заявляют британские обозреватели.

Кроме того, грызуны представляют опасность для военной техники, перегрызая кабели – как это было зафиксировано в этом же районе во время Второй мировой войны.

По непроверенным данным, обращают внимание в британской разведке, в российских подразделениях участились случаи заболеваний, которые военные связывают с проблемой грызунов.

Читайте также на портале "Комментарии" — западные топ-чиновники придерживаются мнения, что Россия уже стратегически проиграла войну в Украине. Впрочем, украинские чиновники более скептичны и предостерегают, что российский диктатор Владимир Путин и дальше стремится не просто удержать уже оккупированные территории, но и расширить зону оккупации. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – что происходит на дипломатическом и военном фронтах: к чему готовиться Украине.



