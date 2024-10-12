У россиян есть новое продвижение на Донбассе: карта DeepState

Российские захватнические войска продолжают сдвигать линию фронта, продвигаясь в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", по данным мониторингового проекта DeepState, россияне смогли достичь успехов возле четырех населенных пунктов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся возле Новогродовки, Новоалександровки, Сухой Балки и в Островском", — говорится в сообщении аналитиков.

Читайте также на портале "Комментарии" — за 11 октября на фронте зафиксировано 169 боевых столкновений. РФ значительно активизировалась на Купянском направлении. Об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ.

"Противник активизировался на Купянском направлении, за сутки произошло 23 атаки захватчиков", — отмечают военные.

Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки, Новоосинового, Вишневого и Песчаного.

"Наибольшее количество атак было отбито Силами обороны на Кураховском направлении, всего остановлено 32 атаки врага. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка и Водяное", — говорится в сообщении.

Кроме этого, враг атаковал в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахово, Желанного Второго, Цукуриного, Кураховки, Антоновки.

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