Под Покровском теперь не горячее всего: оккупанты пытаются прорваться на новом участке фронта

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Кравцев Сергей
За 11 октября на фронте зафиксировано 169 боевых столкновений. РФ значительно активизировалась на Купянском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки, Новоосинового, Вишневого и Песчаного.
Кроме этого, враг атаковал в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахово, Желанного Второго, Цукуриного, Кураховки, Антоновки.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска привлекают все возможные виды вооружения, чтобы прорвать линию обороны ВСУ в районе Купянска на Харьковщине. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал Максим Вычавка – начальник штаба 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть".
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