Под Покровском теперь не горячее всего: оккупанты пытаются прорваться на новом участке фронта

За 11 октября на фронте зафиксировано 169 боевых столкновений. РФ значительно активизировалась на Купянском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Противник активизировался на Купянском направлении, за сутки произошло 23 атаки захватчиков", — отмечают военные.

Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки, Новоосинового, Вишневого и Песчаного.

"Наибольшее количество атак было отбито Силами обороны на Кураховском направлении, всего остановлено 32 атаки врага. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка и Водяное", — говорится в сообщении.

Кроме этого, враг атаковал в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахово, Желанного Второго, Цукуриного, Кураховки, Антоновки.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска привлекают все возможные виды вооружения, чтобы прорвать линию обороны ВСУ в районе Купянска на Харьковщине. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал Максим Вычавка – начальник штаба 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть".

"Если противнику удается где-то вклиниться в нашу оборону — он наращивает свои усилия, чтобы увеличить продвижение. Если говорить о так называемом мешке (продвижение РФ из населенного пункта Крохмальное, — ред.) — это некоторый тактический успех противника, который он пытается развить. Силами обороны проводятся все мероприятия во избежание этой ситуации. Что нам на данном этапе удается", — пояснил военный.



