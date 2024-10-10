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Враг имеет тактические успехи: военный рассказал о ситуации на Харьковщине

Враг имеет тактические успехи на Харьковщине

сегодня, 13:57
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Кравцев Сергей

Российские захватнические войска привлекают все возможные виды вооружения, чтобы прорвать линию обороны ВСУ в районе Купянска на Харьковщине. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал Максим Вычавка – начальник штаба 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть".

Враг имеет тактические успехи: военный рассказал о ситуации на Харьковщине

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Если противнику удается где-то вклиниться в нашу оборону — он наращивает свои усилия, чтобы увеличить продвижение. Если говорить о так называемом мешке (продвижение РФ из населенного пункта Крохмальное, — ред.) — это некоторый тактический успех противника, который он пытается развить. Силами обороны проводятся все мероприятия во избежание этой ситуации. Что нам на данном этапе удается", — пояснил военный.

Он также добавил, что сейчас российское командование перебрасывает в этот район резервы, в том числе и с других направлений. По словам военного, основной ударной группировкой РФ на этом направлении является 1-я танковая армия. Россияне активно используют здесь как технику, так и тактику малых штурмовых групп. Украинские же войска не могут себе позволить массово контратаковать, чтобы отбросить противника.

"Сил и средств для осуществления массированных контратак у нас сейчас недостаточно. Они больше остаются локальными, когда удается одну-две позиции противника отбить, или восстановить утраченные позиции", — пояснил защитник.

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