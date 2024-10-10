Активность президента Украины Владимира Зеленского сейчас направлена, в первую очередь, на то, чтобы найти решение, которое обеспечит мир для Украины и защитит ее от будущих агрессий со стороны РФ. Президент отметил, что Украина имеет реальную возможность достичь мира и стабильности уже осенью и зимой. Он подчеркнул, что ситуация на фронте открывает возможности для решительных действий, чтобы закончить войну до 2025 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет итальянская газета Corriere della Serе.

ВСУ. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, сейчас украинские войска имеют численное преимущество на Донбассе, но ситуация вокруг прорыва в Курскую область является напряженной. Ситуация стала весьма нестабильной, потому что украинские войска оказались в определенной изоляции на территории России, что ограничивает возможности перебросить дополнительные силы на Донбасс.

В то же время, отмечают авторы материала, Киев не может пойти на то, чтобы отдать приказ – завершить операцию. Ведь ее завершение может обойтись Украине значительно дороже, поскольку есть риск, что российские войска могут закрепиться в Сумской области.

"Зеленский сейчас хочет убедить европейцев именно на политическом уровне. Он, например, знает, что никогда не сможет официально отказаться от оккупированных территорий. Однако он был бы готов к прекращению огня вдоль текущей линии — без признания новой официальной границы — в обмен на определенные обязательства Запада", – говорится в материале.

СМИ отмечает, речь идет о западных гарантиях безопасности, похожих на те, что США предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам. Однако эти усилия осложняются тем, что российский диктатор Владимир Путин не доволен уже захваченными территориями. Кремль стремится дестабилизировать Украину и политически контролировать ее. Оборонный бюджет России продолжает расти и в 2025 году достигнет 130 миллиардов долларов. Доход от экспорта нефти в 2024 году превысит показатели, которые были до войны. Пока санкции не ослабят российскую военную машину, у Путина нет причин начинать мирные переговоры.

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