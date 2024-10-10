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На Западе дали прогноз: сколько еще ВСУ смогут удерживать территории в Курской области

Bloomberg пишет, что Украина может удерживать территорию в Курской области еще минимум несколько месяцев

сегодня, 08:02
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Кравцев Сергей

Украинские войска смогут удерживать часть территории в Курской области России по меньшей мере несколько месяцев, но есть основания полгать, что это может происходить еще дольше. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на американских чиновников.

На Западе дали прогноз: сколько еще ВСУ смогут удерживать территории в Курской области

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на свои источники издание отмечает, что Украина пока не сталкивалась с какими-либо значительными проблемами с поставками в Курскую область, поскольку российские войска проводили лишь ограниченные контратаки и сосредоточились на продвижении на востоке Украины.

Кроме того, после месяцев ожиданий украинские войска получили стабильное снабжение боеприпасами. Оно стало возможным благодаря усилиями союзников, включая инициативу Чехии по поставкам боеприпасов и усилиями США и Франции, направленными на развитие артиллерийского потенциала Украины в долгосрочной перспективе.

В материале говорится, что летняя операция Украины в Курской области сначала удивила партнеров Киева, в первую очередь, своим быстрым начальным успехом. Но вместе с тем вызвала беспокойство среди некоторых чиновников, что цена операции может оказаться высокой. Были опасения, что Кремль может отдать команду своим войскам перейдет в контрнаступление и вытеснить украинские подразделения.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может использовать эту территорию как разменную монету на переговорах, хотя неясно, когда могут состояться переговоры с Москвой, учитывая то, что правитель России Владимир Путин не демонстрирует серьезной готовности к ним.

"Союзники Украины обнаруживают, что Зеленский, возможно, готовится принять более гибкую позицию, поскольку они ищут способы помочь положить конец российской войне", – пишет Bloomberg. 

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