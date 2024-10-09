На Западе рассказали, как «Курск» точно поможет Украине не проиграть в войне

Для многих до сих пор непонятно, почему в такое непростое время, когда украинские войска так нужны на Донбассе, чтобы останавливать врага, Киев пошел на такую авантюру, как Курская операция. На самом же деле благодаря "Курску" может просматриваться выход из войны, который теоретически может удовлетворить, как Киев, так и Москву, когда ни одна из сторон не подвергается капитуляции. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Как акцентировали авторы материала, на Западе сходятся к тому, что "Украина и Россия в конечном счете должны будут сесть за стол переговоров и пойти на уступки, чтобы покончить с войной".

И пока украинские войска будут сохранять присутствие на российской территории, Москва не сможет претендовать на какую-либо победу в войне, говорится в статье.

"Оккупировав российскую территорию, по крайней мере, теоретически, Киев создал прецедент, которым он может завершить войну в свою пользу", — пишет журнал.

В Курской области появилась "украинская теория победы" — в Украине рассчитывают, что смогут обменять оккупированные российские земли на свои. Операция в Курской области, по крайней мере значительно укрепила позиции Украины на любых будущих переговорах, добавили в Foreign Policy.

Читайте на портале "Комментарии" — операция ВСУ в Курской области РФ существенно помогла и продолжает помогать украинскому народу в борьбе с российской агрессией. Она уже обеспечила Силам обороны один из самых больших вкладов в обменный фонд. На этом останавливаться Украина не собирается и будет продолжать усиливать свое давление. Такое заявление в традиционном вечернем обращении к украинцам сделал глава украинского государства Владимир Зеленский.

"Два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и дальше помогает нашему государству. Украинцы доказали, что могут вытеснять войну с Россией. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст", – отметил президент.



