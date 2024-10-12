Реально ли завершить войну в 2025 году: о чем говорит заявление президента

После встречи с Папой Римским в Ватикане президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет закончить войну в Украине не позднее 2025 года. По его словам, в этом поможет план победы, а также поддержка международных партнеров. Реально ли завершить войну в 2025 году? Какие условия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В октябре-декабре в пользу украинской армии может сыграть погода

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA заявил, что война в Украине действительно может завершиться в 2025 году, но для этого потребуются сильные решения. В частности, необходима тяжелая военно-дипломатическая работа, которая включает в себя улучшение ситуации на фронтах с одновременными наработками на военно-дипломатическом уровне по реализации Плана мира.

"По моему мнению, такая возможность, такая перспектива есть. Однако она нуждается в соответствующих решениях. Были надежды на "Рамштайн", но ситуация обострилась в связи с выборами в США и из-за погодных условий. Поэтому президенту приходится работать, распределяя эти вопросы по времени и стран", — отметил он.

Романенко добавил, что президент США Джо Байден принципиально не отказался от принятия серьезных решений, но вопрос о том, когда это произойдет.

Также он отмечает, что в октябре-декабре в пользу украинской армии может сыграть погода, поскольку наступать в таких условиях гораздо труднее, чем обороняться. В то же время, США имеют возможность помогать Украине финансово, вооружениями, техникой и боеприпасами.

"Если сейчас, с одной стороны, мощно и быстро обеспечить Силы обороны Украины, а с другой — усилить мобилизацию, чтобы пополнить прежде всего бригады, которые воюют на линии соприкосновения, а также сформировать резервные бригады, тогда в этом году можно будет решить вопрос стабилизации фронта, то есть остановить продвижение противника и выйти на формирование резервных бригад, создание ресурса для деоккупационных процессов. А это будет побуждать Россию перейти к переговорному процессу", — отметил эксперт.

Вероятность окончания российско-украинской войны до конца 2025 года – 50/50

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире канала "Эспрессо" отметил, когда и как закончится война в Украине, зависит от многих факторов.

Относительно вероятности окончания российско-украинской войны до конца 2025 года Дикий отметил, что здесь 50/50. Либо завершится, либо не завершится.

"Мне кажется, что гадать на кофейной гуще и ванговать – совершенно неблагодарное дело. Факторов, которые определяют завершится ли война в 2025, 2026 или в 2027 году... и также факторов, определяющих, чьей победой эта война завершится, — очень много", — говорит эксперт.

Комментируя последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, Дикий акцентировал, что украинский лидер говорил о возможности сделать определенные шаги для завершения войны в 2025 году, а не о возможности завершения войны до сих пор.

"Вы же понимаете, насколько гигантская разница между этими двумя месседжами, — подчеркнул Дикий. — Народ слышит то, что хочет услышать… Но я абсолютно согласен с президентом, что возможность сделать очень серьезные шаги у нас есть".

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