Реально ли завершить войну в 2025 году: о чем говорит заявление президента

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Кравцев Сергей
После встречи с Папой Римским в Ватикане президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет закончить войну в Украине не позднее 2025 года. По его словам, в этом поможет план победы, а также поддержка международных партнеров. Реально ли завершить войну в 2025 году? Какие условия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA заявил, что война в Украине действительно может завершиться в 2025 году, но для этого потребуются сильные решения. В частности, необходима тяжелая военно-дипломатическая работа, которая включает в себя улучшение ситуации на фронтах с одновременными наработками на военно-дипломатическом уровне по реализации Плана мира.
Романенко добавил, что президент США Джо Байден принципиально не отказался от принятия серьезных решений, но вопрос о том, когда это произойдет.
Также он отмечает, что в октябре-декабре в пользу украинской армии может сыграть погода, поскольку наступать в таких условиях гораздо труднее, чем обороняться. В то же время, США имеют возможность помогать Украине финансово, вооружениями, техникой и боеприпасами.
Ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире канала "Эспрессо" отметил, когда и как закончится война в Украине, зависит от многих факторов.
Относительно вероятности окончания российско-украинской войны до конца 2025 года Дикий отметил, что здесь 50/50. Либо завершится, либо не завершится.
Комментируя последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, Дикий акцентировал, что украинский лидер говорил о возможности сделать определенные шаги для завершения войны в 2025 году, а не о возможности завершения войны до сих пор.
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